«Фейсбук» не будет удалять сообщения пользователей с отрицанием холокоста.
Об этом заявил основатель соцсети Марк Цукерберг. В интервью интернет-порталу «Рикоуд» Цукерберг заявил, что его как еврея отрицание холокоста глубоко оскорбляет, но в конечном итоге он считает, что некоторые люди могут неправильно трактовать определенные события. Цукерберг не считает, что все пользователи, публикуя ложную информацию, поступают намеренно и осознанно. Как отмечает Эн-би-си, многие пользователи соцсетей, включая «Фейсбук» и «Твиттер», уже раскритиковали высказывания Цукерберга.
Комментарии3
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putn_pnh 19 июля 2018 | 05:45
Правильная позиция. А то, панимаэшь, отрицать существование Б-ГА можно, а холокост нельзя.
e_rishka 19 июля 2018 | 06:12
А зачем эти пользователи вообще этой темы касаются - вот с какой целью? И «неправильно трактовать события» к данной теме не относится - они были свидетелями этих событий?
sniper777 19 июля 2018 | 06:24
Отрицать каломкости невозможно, если они в кале, ну т.е. в говне.