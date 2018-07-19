Мосгорсуд сегодня возвращается к делу Александра Ламонова.
Бывший замначальника управления собственной безопасности СК обвиняется в коррупции. Сегодняшние слушания пройдут в закрытом режиме, так как материалы дела содержат засекреченные документы. Дело будет рассмотрено в особом порядке, поскольку Ламонов заключил сделку со следствием.
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