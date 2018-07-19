Госдума сегодня в первом чтении рассмотрит законопроект об изменениях в пенсионное законодательство.
Документ среди прочего предполагает повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Увеличение пенсионного возраста будет
проводиться поэтапно с 2019 года и не затронет нынешних пенсионеров. Докладчиком от правительства выступит министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
Комментарии2
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j_partizan 19 июля 2018 | 05:58
Состоится очередное предательство народа.
kochar 19 июля 2018 | 06:01
Примет этот антинародный законопроект наше ГД и глазом не моргнёт.
И начнётся восхваление со всех дырок по самое "не хочу".
Потом подключатся обученные новой профессии шахтёра "здоровые" предпенсионеры и с отбойным молотком в шахту.
Потом найдётся в Кукуево тётя Клава и родит здорового ребёнка в прямом эфире рядом с свинофермой..
Потом найдут "здоровую" семью на пороге золотой свадьбы демонстративно перечисляющей пенсию детдому и с песней идущей пахать в колхоз.
Потом покажут "паразитов" которые не хотят работать и переучиваться.
Короче оргазм зашкаливает,заодно и маразм.