Российские дипломаты добились разрешения на встречу с арестованной в США Марией Бутиной.
Сотрудники посольства уже сегодня посетят россиянку в тюрьме. Бутина обвиняется по двум уголовным статьям — сговор и работа в качестве агента иностранного государства. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Своей вины Бутина не признает. По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США «конспиративной деятельностью» в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и «использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США».
Комментарии2
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yralez 19 июля 2018 | 05:27
Чапманиха
ly4_sveta 19 июля 2018 | 06:16
Короче, разоблачили ещё одну проститутку,
которые у нас самые лучшие в мире, по
словам Главного Спеца.