Владимир Путин лично несет ответственность за вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.
Об этом в интервью Си-би-эс заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Путин отвечает за свою страну точно так же, как он, Трамп, считает себя ответственным за то, что происходит в США. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на ход американских президентских выборов.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
fessgray 19 июля 2018 | 05:34
Ну, что я говорил? В политике и дипломатии всегда наоборот. Выглядел Трамп дружелюбным, а путин наглым?! Значит Трамп был крайне недоволен, а Путин храбрился как школьный хулиган перед директором ....
archibald_dandy_esquire 19 июля 2018 | 05:36
fessgray:
очередной нож а попу нацлидера :)
zapadnay 19 июля 2018 | 06:03
archibald_dandy_esquire:
Быстро Трампа поставили на место.
monterado_ancona_marche 19 июля 2018 | 05:54
fessgray: иногда лучше жевать...))
fessgray 19 июля 2018 | 06:01
monterado_ancona_marche: иди, соси ... тебе лучше сосать )))
monterado_ancona_marche 19 июля 2018 | 06:24
fessgray: сосут жующие. Вот жуй и соси...))
blindpew_33 19 июля 2018 | 06:06
fessgray: значит это совсем другое: Трамп действительно чмо и скользкая тряпка. Влегкую меняет тональность и содержание высказываний, отказывается от своих слов и боится мелких гопников, которые ему ничего не могут сделать.
В общем, мои "поздравления" американцам с таким президентом. Долго потом придется им расхлебывать его внешнеполитические "успехи".
fessgray 19 июля 2018 | 06:10
blindpew_33: совсем дебил?! Это называется дипломатия ... искусство переговоров. Ты не понял? Проблема в тебе ... Разве быдло, которое не понимает творений Моцарта или Достоевского, хоть как-то влияет на величие их произведений?
Так и здесь ... если ты туп и не развит и не понимаешь, что такое дипломатия, то становится ли она от этого хуже?!
А вот путин и лавров настоящие дилетанты в дипломатии и гопники! У которых все на матах, на взгляде в глаза и унижении собеседника - так в тюрьме базарят, а не на международной арене.
nikolashin2017 19 июля 2018 | 06:04
все встало на свои места:
пусть не пижонит гопота...
ly4_sveta 19 июля 2018 | 06:10
Его пытали?!...((( Осталось предьявить миру переводчика.
А наш-то разошелся! Хорохорился! Выделывался!
Типа, опять он во главе и на коне, а его развели
втёмную, просто дали показать все своё нутро и с
интересом наблюдали.
bobiksdoh 19 июля 2018 | 06:14
Господа ватаны, вы хоть успели выпить шампанского за трампнаш?
condor00 19 июля 2018 | 06:15
Самовлюблённый, к тому же идиот, решил посоревноваться с загнанной в угол крысой. И теперь руками Трампа центр опасности с крысы перемещен и уже угрожает сложившейся на протяжении веков системе ценностей США: шаг вперёд и несколько устойчивых шагов назад не могут не действовать разрушающим, разлагающим или хотя бы расшатывающим эту систему ценностей фактором! Время же от времени громко произносимое Трампом что-то вроде: "Америка превыше всего" воздействует на американское общество смертельно убаюкивающим средством.
chapter_2 19 июля 2018 | 06:23
"Владимир Путин лично несет ответственность за вмешательство в президентские выборы в США 2016 года", - вот он, по мнению Д.Трампа, замечательный итог саммита президентов России и США в Хельсинки 16 июля 2018 г. То ли ещё будет?