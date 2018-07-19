Власти Йошкар-Олы начали выселение негосударственного музея истории ГУЛАГа.
По сведениям «МБХ-Медиа», двери музея опечатали судебные приставы. При этом располагающееся в этом же здании общество инвалидов продолжает работу. Музей работает в Йошкар-Оле с 2010 года, когда его директор Николай Аракчеев получил в пользование Дом купца Булыгина по договору мэрии с Ассоциацией жертв политических репрессий. В 2015 году ассоциация была ликвидирована. Само здание, по оценке властей нуждается в срочной реставрации. В конце мая Николай Аракчеев получил уведомление из мэрии о необходимости освободить здание.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nf5096004 19 июля 2018 | 04:30
Под предлогам ремонта... Т.е. навсегда.
buzukin1912 19 июля 2018 | 04:38
Потомки сидельцев с 2010 года хренову тучу денег задолжали владельцу здания. Как их дедушки-бабушки были жуликами, так и внуки с внучками. Генетика, ясен пень - против нее не попрешь! Иначе бы у них в роду столько негров было бы - больше чем сейчас в Гейропе у белых дам :) Ассоциация жертв политических репрессий, мля - да столько не живут - это раз, а во-вторых, бунтовали - получили! Или у вас на исторической родине не всякая власть от бога, господа работники религиозного культа? То-то! Свободны!