Власти Йошкар-Олы начали выселение негосударственного музея истории ГУЛАГа.

По сведениям «МБХ-Медиа», двери музея опечатали судебные приставы. При этом располагающееся в этом же здании общество инвалидов продолжает работу. Музей работает в Йошкар-Оле с 2010 года, когда его директор Николай Аракчеев получил в пользование Дом купца Булыгина по договору мэрии с Ассоциацией жертв политических репрессий. В 2015 году ассоциация была ликвидирована. Само здание, по оценке властей нуждается в срочной реставрации. В конце мая Николай Аракчеев получил уведомление из мэрии о необходимости освободить здание.