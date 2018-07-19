Александр Дрыманов, арестованный на два месяца, помещен в карантинную камеру СИЗО «Лефортово».

Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь московской ОНК Иван Мельников. Накануне он посетил бывшего главу столичного следственного управления, обвиняемого в получении взяток. Как рассказал Мельников, Дрыманов содержится в камере один, телевизора и холодильника у него нет. Дрыманов одет в черную тюремную робу, потому что его личные вещи проходят санобработку. Никаких жалоб он не высказал.