Московский гарнизонный суд сегодня вынесет приговор Вячеславу Варчуку.
Бывший замглавкома внутренних войск обвиняется во взяточничестве. С марта прошлого года Варчук находится под стражей. В ходе прений гособвинение попросило суд назначить ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима и оштрафовать на 200 млн рублей. В сделке со следствием подсудимому было отказано.
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