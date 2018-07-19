Московский гарнизонный суд сегодня вынесет приговор Вячеславу Варчуку.

Бывший замглавкома внутренних войск обвиняется во взяточничестве. С марта прошлого года Варчук находится под стражей. В ходе прений гособвинение попросило суд назначить ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима и оштрафовать на 200 млн рублей. В сделке со следствием подсудимому было отказано.