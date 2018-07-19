В Вашингтоне назвали обвинения Москвы по делу Браудера абсурдными.
Как заявила представитель госдепартамента Хизер Науэрт, Москва хочет допросить 11 американских официальных лиц, в том числе представителей спецслужб, которых Россия подозревает в совершении противоправных действий на своей территории. По словам Науэрт, российской Генпрокуратуре хорошо известно, что США отвергли эти обвинения. Тем не менее, Президент США
намерен проконсультироваться со своими советниками о возможности допроса российской стороной ряда американских граждан.
Комментарии2
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baran_provokator 19 июля 2018 | 04:24
такие времена - абсурдами меряемся и кто убедительнее пробиркой трясти может.
pavlovsky 19 июля 2018 | 04:52
Наши клоуны никак не хотят понять, что Российское «правосудие» ( особенно ярко блиставшее в деле Магнитского. Думаю в России, когда-нибудь, увековечат память Браудера, как человека, который объяснил этим уродам, что есть предел их безнаказанности), безнадежно дискредитированно. И ссылаться на него - все равно, что пытаться расплатиться фантиками в Ашане...