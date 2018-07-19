В Вашингтоне назвали обвинения Москвы по делу Браудера абсурдными.

Как заявила представитель госдепартамента Хизер Науэрт, Москва хочет допросить 11 американских официальных лиц, в том числе представителей спецслужб, которых Россия подозревает в совершении противоправных действий на своей территории. По словам Науэрт, российской Генпрокуратуре хорошо известно, что США отвергли эти обвинения. Тем не менее, Президент США

намерен проконсультироваться со своими советниками о возможности допроса российской стороной ряда американских граждан.