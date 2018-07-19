США рассматривают три предложения по итогам российско-американского саммита в Хельсинки.
Как рассказала официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, одно из них касается создания рабочей группы высокого уровня с участием представителей российского и американского бизнеса. Еще одно предложение — это создание определенного экспертного совета, в который войдут дипломаты, бывшие военные, чиновники и политологи из США и России. Третье предложение заключалось в том, чтобы американский Совет нацбезопасности проводил встречи с российским Совбезом для обсуждения последующих контактов.
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