США рассматривают три предложения по итогам российско-американского саммита в Хельсинки.

Как рассказала официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, одно из них касается создания рабочей группы высокого уровня с участием представителей российского и американского бизнеса. Еще одно предложение — это создание определенного экспертного совета, в который войдут дипломаты, бывшие военные, чиновники и политологи из США и России. Третье предложение заключалось в том, чтобы американский Совет нацбезопасности проводил встречи с российским Совбезом для обсуждения последующих контактов.