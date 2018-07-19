Дональд Трамп согласен с выводами разведки США об угрозе «российского вмешательства» в американские выборы.
В интервью CBS американский президент сказал, что принимает оценку директора нацразведки Дэна Коутса, поскольку считает его экспертом в своей области. При этом Трамп впервые заявил о личной ответственности Владимира Путина за такое вмешательство России в дела США.
Комментарии2
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rifles 19 июля 2018 | 04:29
опять рыжий плешивого нагнул))
i_one_off 19 июля 2018 | 04:32
Судя по результатам за 30 лет, ещё вопрос, кто кого "нагнул", и кто первый вмешался в чужие выборы.