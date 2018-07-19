Российские дипломаты добились разрешения на встречу с  арестованной в  США Марией Бутиной.

Сотрудники посольства уже сегодня посетят россиянку в тюрьме. Бутина обвиняется по двум уголовным статьям — сговор и работа в качестве агента иностранного государства. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Своей вины Бутина не признает. По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США «конспиративной деятельностью» в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и «использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США».