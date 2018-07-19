СПЧ изучил материалы уголовного дела главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна.

Как сообщил ТАСС председатель СПЧ Михаил Федотов, выводы направлены руководителю СК Александру Бастрыкину. В чем они заключаются, Федотов не уточнил. Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее обратилась в Генпрокуратуру в связи с нарушением права Шестуна на участие в выборах. Ответственный секретарь московской ОНК Иван Мельников сообщил ТАСС, что в СИЗО «Лефортово» Шестуну отказывают в заверении документов для участия в выборах главы Серпуховского района.