Договоренностей о создании рабочих групп РФ-США пока нет.
Об этом заявила представитель госдепартамента США Хизер Науэрт. По ее словам, есть лишь предложения о создании таких групп. По итогам переговоров с Дональдом Трампом в Хельсинки, Владимир
Путин предложил США обсудить вопросы, связанные с вмешательством во внутренние дела США в формате рабочей группы по кибербезопасности, которую можно было бы создать.
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