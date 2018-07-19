Договоренностей о создании рабочих групп РФ-США пока нет.

Об этом заявила представитель госдепартамента США Хизер Науэрт. По ее словам, есть лишь предложения о создании таких групп. По итогам переговоров с Дональдом Трампом в Хельсинки, Владимир

Путин предложил США обсудить вопросы, связанные с вмешательством во внутренние дела США в формате рабочей группы по кибербезопасности, которую можно было бы создать.