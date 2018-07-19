Дональд Трамп не обещал Владимиру Путину совместного сотрудничества по т.н. «российскому делу»
. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандэрс. По ее словам, это было предложение российской стороны, Трамп назвал его интересным, но никаких обещаний не давал. Сандэрс напомнила, что в Хельсинки Трамп ясно донес до Путина, что Москве не следует пытаться оказывать влияние на результаты американских выборов.
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