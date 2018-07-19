Дональд Трамп не хочет вникать в правдивость слов Владимира Путина о невмешательстве в американские выборы.
Ему достаточно данных, предоставленных разведкой. Об этом глава Белого дома заявил телеканалу Си-би-эс. При этом президент США возложил на Путина персональную ответственность за это вмешательство. На саммите в Хельсинки Путин утверждал, что Россия никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе в выборный процесс.
Комментарии4
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olegalekseev 19 июля 2018 | 03:19
Трамп уныло констатировал, что похмелье, которое его скрутило, несомненно, было королем и повелителем всех похмелий. (с)
splin2 19 июля 2018 | 03:27
olegalekseev: Ему достаточно данных, предоставленных разведкой о том, что кредо Путина:
1.Нас там не было и нет.
2 А ыы докажите.
condor00 19 июля 2018 | 03:24
Это же какой уникальный случай, когда такой прорве мух на протяжении нескольких лет спокойно удаётся кусать президента США! И каждый раз новая, ибо прежняя после укуса дохнет...
i_one_off 19 июля 2018 | 03:25
Не надоело ещё обсуждать "терки" двух пацанов"?
Оба друг друга стоят, но по разные стороны баррикад, т.е. океана.