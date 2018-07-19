Дональд Трамп не хочет вникать в правдивость слов Владимира Путина о невмешательстве в американские выборы.

Ему достаточно данных, предоставленных разведкой. Об этом глава Белого дома заявил телеканалу Си-би-эс. При этом президент США возложил на Путина персональную ответственность за это вмешательство. На саммите в Хельсинки Путин утверждал, что Россия никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе в выборный процесс.