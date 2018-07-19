«Фейсбук» не будет удалять сообщения пользователей с отрицанием холокоста.
Об этом заявил основатель соцсети Марк Цукерберг. В интервью интернет-порталу «Рикоуд» Цукерберг заявил, что его как еврея отрицание холокоста глубоко оскорбляет, но в конечном итоге он считает, что некоторые люди могут неправильно трактовать определенные события. Цукерберг не считает, что все пользователи, публикуя ложную информацию, поступают намеренно и осознанно. Как отмечает Эн-би-си, многие пользователи соцсетей, включая «Фейсбук» и «Твиттер», уже раскритиковали высказывания Цукерберга.
Комментарии3
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philanthrop 19 июля 2018 | 02:25
Мужик!
kondrakr 19 июля 2018 | 02:26
Лучше так, чем цензура.
vinokur 19 июля 2018 | 02:42
Удалять следует только бессмысленную брань и доказанную злонамеренную ложь. В остальном читатели разберутся сами. Чем больше версий, тем полнее анализ.