Радиостанция «Серебряный дождь» закрывает с 23 июля свой канал в мессенджере «Телеграм».

Радиостанция объясняет это получением письма от Роскомнадзора. К сообщению приложен скан письма, судя по которому, оно предназначалось операторам связи, а не радиостанции. О существовании такого письма стало известно 12 июля. «Роскомнадзор» предупредил операторов о «репутационных и иных рисках» использования телегам-каналов для оказания справочных услуг пользователям. Ведомство напомнило, что мессенджер заблокирован в России решением суда.