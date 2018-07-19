Радиостанция «Серебряный дождь» закрывает с 23 июля свой канал в мессенджере «Телеграм».
Радиостанция объясняет это получением письма от Роскомнадзора. К сообщению приложен скан письма, судя по которому, оно предназначалось операторам связи, а не радиостанции. О существовании такого письма стало известно 12 июля. «Роскомнадзор» предупредил операторов о «репутационных и иных рисках» использования телегам-каналов для оказания справочных услуг пользователям. Ведомство напомнило, что мессенджер заблокирован в России решением суда.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт