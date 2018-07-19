Еврокомиссия намерена уже сегодня начать санкционную процедуру против Венгрии.
Причиной стал одобренный парламентом страны пакет законов «Стоп Сорос». Он предусматривает уголовное наказание для организаций, поддерживающих нелегальную иммиграцию. Как пишет «Дейли ньюс Хангари» со ссылкой на источники в Брюсселе, санкционная процедура начнется с того, что Еврокомиссия направит Венгрии официальное уведомление. Если за два месяца правительство страны не примет меры по пакету «Стоп Сорос», дело будет передано в Европейский суд, а в дальнейшем Будапешт может быть лишен права голоса в Совете ЕС.
Комментарии2
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stanislav1975 19 июля 2018 | 02:55
Венгрия наша!
com30 19 июля 2018 | 03:10
Угры до выпендривались.