Пять стран, не входящих в Евросоюз, поддержали продление санкций ЕС в отношении Крыма.

Речь идет о Черногории, Албании, Норвегии, а также Украине и Грузии. Норвегия — член Шенгенской зоны и европейской зоны свободной торговли. Черногория и Албания — кандидаты в члены Евросоюза. Украина и Грузия ранее заявляли о стремлении войти в ЕС.