Пять стран, не входящих в Евросоюз, поддержали продление санкций ЕС в отношении Крыма.
Речь идет о Черногории, Албании, Норвегии, а также Украине и Грузии. Норвегия — член Шенгенской зоны и европейской зоны свободной торговли. Черногория и Албания — кандидаты в члены Евросоюза. Украина и Грузия ранее заявляли о стремлении войти в ЕС.
Комментарии1
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com30 19 июля 2018 | 03:18
Молдова, Грузия и Украина, ассоциированные члены ЕС.
Скорее всего вышедшая из ЕС Великобритания, так же наладит с ЕС что то на подобии такой ассоциации. Ну, а поддержание Украиной санкций ЕС против страны оккупанта, центра мирового зла, дело святое, тем более за оккупацию своего Крыма сам Бог велел.