Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении проект закона об изменениях в пенсионной системе.
Первое чтение подразумевает рассмотрение лишь концепции законопроекта. После ее утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится, предложения по доработке проекта закона будут собраны ко второму чтению. Ранее законопроект был отправлен в регионы для сбора отзывов. Во вторник профильный комитет по труду рекомендовал Госдуме принять законопроект в первом чтении.
Комментарии2
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tks 19 июля 2018 | 02:26
ГосДура не рассмотрит, ГосДура проштампует...
begly_ 19 июля 2018 | 03:14
А закон то ведь и в правду нужный, если и у нас, бесспорно богатой Америке на 2 года пенсионный возраст увеличили. Оно конечно вроде как оообиидно, но попробуй еще и до 67 доживи.