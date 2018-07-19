Белый дом следит за ситуацией с арестом в США гражданки России Марии Бутиной.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, речь идет о «длительном судебном процессе. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает претензии к Бутиной со стороны США безосновательными и политически мотивированными.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
proxozhij 19 июля 2018 | 02:23
Захарова, а чечетку слабО?
begly_ 19 июля 2018 | 02:52
Вообще то в США есть суд., и будьте спокойны, он не впаяет и года лишнего - сколько по закону положено за содеянное, столько и отсидит эта шпионша-неудачница.