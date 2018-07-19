Белый дом следит за ситуацией с арестом в США гражданки России Марии Бутиной.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, речь идет о «длительном судебном процессе. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает претензии к Бутиной со стороны США безосновательными и политически мотивированными.