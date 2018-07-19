Владимир Путин лично несет ответственность за вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.
Об этом в интервью Си-би-эс заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Путин отвечает за свою страну точно так же, как он, Трамп, считает себя ответственным за то, что происходит в США. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на ход американских президентских выборов.
Комментарии12
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ansh 19 июля 2018 | 02:25
Интересно, когда запутинские пропагандоны, толковавшие, что рыжий верит больше их вождю, чем своим спецслужбам, объявят его чмом?
Понятно, что когда будет команда, поэтому - КОГДА?
felik23 19 июля 2018 | 02:27
Не поможет. Слово не воробей...Подставил партию, проигрыш в ноябре неизбежен: https://youtu.be/s8b4vG2mU3Y
bervalano 19 июля 2018 | 02:36
felik23: Хе-хе! Не надейтесь! Проголосуем за республиканцев!
oldfashy 19 июля 2018 | 02:37
Можно подумать, что это вмешательство как-то повлияло на результат. Клинтоншу не хотели и даже в штате Нью-Йорк было много постеров за Трампа.
alexakimfaa 19 июля 2018 | 03:07
oldfashy: А это уже не важно...Самое главное,что грушники покусились на святая святых - выборы!
venmud 19 июля 2018 | 02:41
Обнять, чтобы задушить. в "дружеских" объятиях.
agamasat 19 июля 2018 | 02:50
у старика Трампа явная деменция. Он умеет только умные рожи корчить, да нести понос изо рта.
salut__521 19 июля 2018 | 03:01
Умора с этого Трампа - то молчит как рыба, то поёт как соловей. А где ты раньше (в Хельсинки) был, соловей? Целовался с кем (с фюрером)?..
mozhem_povtorit 19 июля 2018 | 03:02
Путин несет ответственность за все беды США, а Трамп за все беды РФ.
alexakimfaa 19 июля 2018 | 03:05
Ишь,как всё поворачивается, и меняется?..Значит,очень скоро на всех федеральных каналах и других СМИ,зазвучит пропагандистский клич "Трамп - ЧМО!"..
andreyfilippov 19 июля 2018 | 03:13
alexakimfaa: >клич "Трамп - ЧМО!"..
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И наконец-таки они будут правы!
andreyfilippov 19 июля 2018 | 03:18
Наверное, следующий твит будет такой: "Даже если бы Володя мне не помогал, я бы все равно победил на выборах!"