Владимир Путин лично несет ответственность за  вмешательство в президентские выборы в  США 2016 года.

Об этом в интервью Си-би-эс заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Путин отвечает за свою страну точно так же, как он, Трамп, считает себя ответственным за то, что происходит в США. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на ход американских президентских выборов.