Режим ЧП в Турции, действовавший почти два года, отменен.
Он был введен после попытки госпереворота летом 2016 года. Между тем, по данным «Хюрриет», возглавляемая Эрдоганом Партия справедливости и развития собирается представить в парламенте новый законопроект о борьбе с терроризмом. Документ предоставит властям те же возможности, что и при чрезвычайном положении.
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