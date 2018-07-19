British Airways подтверждает проблемы в приеме и отправке своих рейсов в аэропорту Хитроу.
Крупнейший британский авиаперевозчик сообщает у себя в «Твиттере», что причиной сбоев стали неполадки в компьютерной системе. Ранее представитель Хитроу сообщил ТАСС, что в аэропорту сработала пожарная сигнализация, и персонал диспетчерской вышки был эвакуирован. В результате обслуживание всех рейсов было приостановлены.
Комментарии1
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liquidsky__ 19 июля 2018 | 01:17
нефиг пожарку к опен днс прикручивать))