British Airways подтверждает проблемы в приеме и отправке своих рейсов в  аэропорту Хитроу.

Крупнейший британский авиаперевозчик сообщает у себя в «Твиттере», что причиной сбоев стали неполадки в компьютерной системе. Ранее представитель Хитроу сообщил ТАСС, что в аэропорту сработала пожарная сигнализация, и персонал диспетчерской вышки был эвакуирован. В результате обслуживание всех рейсов было приостановлены.