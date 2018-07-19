Двое вооруженных людей совершили нападение на офис Бинбанка на Ленинградском проспекте в Москве.

По сведениям телеграм-канала Mash, один из злоумышленников заставил кассира отдать ему 4,5 миллиона рублей, 79 тысяч долларов и 30 тысяч евро. Как сообщили РИА в банке, пострадавших среди клиентов и сотрудников отделения нет. Служба безопасности Бинбанка вместе совместно с полицией работает на месте преступления.