Арестованная в США россиянка Мария Бутина останется под стражей до суда.

Так постановил федеральный судья. Ранее американская прокуратура выразила опасение, что в случае освобождения под залог, Бутина может скрыться. Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в такой деятельности. Как отмечает РИА, это стандартные обвинения в делах о шпионаже.