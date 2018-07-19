Арестованная в США россиянка Мария Бутина останется под стражей до суда.
Так постановил федеральный судья. Ранее американская прокуратура выразила опасение, что в случае освобождения под залог, Бутина может скрыться. Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в такой деятельности. Как отмечает РИА, это стандартные обвинения в делах о шпионаже.
Комментарии1
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proxozhij 19 июля 2018 | 01:58
Она и после суда останется под стражей. А как все хорошо начиналось — бабки, покровители, Америка... Надо знать с кем связываться.