Дональд Трамп возложил на Владимира Путина личную ответственность за вмешательство в президентские выборы в США.
В интервью Си-би-эс Трамп сказал, что Путин отвечает за свою страну ровно так же, как президент США считает себя ответственным за то, что происходит в Штатах.
Комментарии10
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gordy 19 июля 2018 | 01:16
Ну, всё?
serge_moro 19 июля 2018 | 01:25
gordy: Бабы и карлики-диктаторы доведут Рыжего до цугундера.
danko_viola 19 июля 2018 | 01:56
serge_moro: так что Путин не того избрал?
pulalala 19 июля 2018 | 01:23
Дональд страх потерял.
А прошли ведь только сутки.
Что дальше?
tks 19 июля 2018 | 01:37
pulalala: Путы чекистские спали ;))))))) злых чар морок прошёл!
tks 19 июля 2018 | 01:39
pulalala: Доня по ходу, ваще рамсы попутал, баклан тупой!
tks 19 июля 2018 | 01:35
Хулиган и бандит: кто кого??
Делайте ставки, господа-товарищи!!
john_connor 19 июля 2018 | 01:46
"Трамп сказал, что Путин отвечает за свою страну ровно так же, как президент США считает себя ответственным за то, что происходит в Штатах."
Идиот... (Трамп) -если бы наш Вова за что-то реально отвечал- давно б уже на зоне куковал...
proxozhij 19 июля 2018 | 01:51
Сутки прошли. Здорово его дернули дома-то. За висячую макаронину.
ansh 19 июля 2018 | 01:52
Да, рыжий болван спутал карты российским пропагандонам. То они умилялись своим измышлениям, что рыжий верит их вождю больше, чем своим спецслужбам, то вот такой финт выкинул "их" Дональд...
А команды мочить рыжего - нет. И что им, пропагандонам-запутинцам делать?
Сдерживать праведный гнев в отношении "их" Дональда и ждать команды на его мочение, пожалуй...