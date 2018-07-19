Суд Таиланда сегодня приступит к рассмотрению дела Насти Рыбки и Алекса Лесли

Их обвиняют в организации оказания сексуальных услуг.

Обвинения Александру Кириллову и Анастасии Вашукевич, которые известны под именами Настя Рыбка и Алекс Лесли, предъявили по четырем статьям уголовного кодекса Таиланда. Максимальное наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы. Одна из предъявленных статей касается организации проституции в составе преступной группы. Задержали фигурантов уголовного дела после жалобы одного из участников секс-тренингов, которые они проводили. Некий «иностранный осведомитель», якобы, остался недоволен мероприятием и написал заявление в полицию, а также предоставил несколько видеозаписей, пишет сайт «The Bell» со ссылкой на материалы следствия. По его данным, по сигналу этого человека полиция зашла на занятия, которые проводили Рыбка и Лесли и начала задержания. Подсудимые отрицают все обвинения.

Сейчас обвиняемые находятся в камере предварительного заключения тюрьмы Паттайи.