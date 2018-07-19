КПРФ хочет провести завтра возле Госдумы несогласованную акцию против повышения пенсионного возраста, — сообщает «Коммерсант». Предполагается, что акция пройдет в формате встречи с депутатами, так как для нее согласование не требуется, — пояснил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Пикеты против пенсионной реформы намерены провести завтра у Госдумы партия «Яблоко» и «Левый фронт».

Напомним, 19 июля Дума будет рассматривать законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении.