КПРФ хочет провести завтра возле Госдумы несогласованную акцию против повышения пенсионного возраста
КПРФ хочет провести завтра возле Госдумы несогласованную акцию против повышения пенсионного возраста, — сообщает «Коммерсант». Предполагается, что акция пройдет в формате встречи с депутатами, так как для нее согласование не требуется, — пояснил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.
Пикеты против пенсионной реформы намерены провести завтра у Госдумы партия «Яблоко» и «Левый фронт».
Напомним, 19 июля Дума будет рассматривать законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении.
Комментарии1
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mikhail_spb_ 19 июля 2018 | 00:12
Неужели зюганоиды не боятся, что за подобную выходку им урежут их думскую зарплату и пенсию?
Или им всё-таки разрешили немножко развесить лапши на уши дуралеев?