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00:02, 19 июля 2018

Арестованную в США россиянку Марию Бутину оставят под стражей до начала судебного разбирательства по ее делу

Ранее федеральная прокуратура США заявила, что Бутина может совершить попытку побега в случае, если ее отпустят под залог.

Из новых документов, представленных в суд стороной обвинения, стало известно что: Мария Бутина состояла в постоянном контакте с сотрудниками ФСБ.
В начале того года она обедала с сотрудником Российского посольства в США, которого американские спецслужбы считают разведчиком. Вскоре россиянин покинул США в рамках высылки 60-ти российских дипломатов.
В США 29-летняя Бутина вступила в романтические отношения и проживала с 56-летним республиканским партийным функционером Полом Эрикссоном.ФБР считает, что эти отношения для Бутиной были частью ее задания в США, Эриксон ей был нужен для проникновения в республиканский истеблишмент. Бутина поддерживала тесную связь с российским олигархом, которого называла в корреспонденции «инвестором». Обвинение не называет его имени, но сообщает, что он входит в список Форбс-2018 с состояние в 1.2 млрд долларов, имеет прочные связи с администрацией президента России и часто путешествовал в США.

Бутиной грозит до 15-ти лет лишения свободы.
Следующее заседание суда по делу Бутиной состоится 24 июля.

Комментарии

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mikhail_spb_ 19 июля 2018 | 00:09


Никуда она не сбежит.
Её, как провалившуюся шпионку, ликвидирует лубянский киллер.
Чтобы, значит, не смогла выдать гостайны.

Забавно, что "работала" она в основном в постели своим одним местом, как и провалившаяся шпионка Чапмэн.

liquidsky__ 19 июля 2018 | 00:10

mikhail_spb_: всех по своей мерке меряешь )

serge_moro 19 июля 2018 | 00:11

mikhail_spb_: Бутина работала на Путина и была арестована в день встречи Путина и Трампа. Американцы намекают Трампу ,что будет с теми кто работает на Путина

jjuddgge_ddrredd 19 июля 2018 | 00:12

mikhail_spb_:
Одноклеточный из Питера, ну сколько можно писатьглупости? Сколько вам лет? Вам не стыдно?

Я одно могу сказать. Случай - сомнительный, похож на охоту на ведьм. Насколько Я понял, эта женщина - из либералок. Близка по духу к Альбац, Алексашенко. Грязному копу Мюллеру ничего реального не удалось нарыть о вмешательстве в выборы, теперь как-то надо оправдать тот шум и те расходы (более 20 млн. долларов), которые потрачены на это расследование.
В Америке "правосудие" ничем не лучше, чем у нас. Много дел - чисто политических (Манафорт). В Америке американская гэбня ничем не лучше нашей. ФБР - логово поддонков и воров. Это не Я, это Трамп так о ФБР написал пару месяцев назад)). Исход дела определяется партийной принадлежностью судьи часто. Верховный суд часто голосует 5 на 4 в соответствии с парт. принадлежностью

Но тут вот в чём дело. Неоднократно бывал и бываю в US, Я уже писал на эту тему, езжу по вполне понятным поводам, всегда ко мне доброжелательное отношение, Я уже писал.
А что делает эта дамочка в D.C.? И множество ей подобных? Сколько же этих шустрых молодых девочек и мальчикофф из России обретается в D.C. Раздражают сильно истэблишмент.Лоббируют интересы людей, которые под санкциями, за хорошую плату. Насколько Я понял, у неё уже были проблемы в апреле, были у неё обыски и т.д. Надо было сразу уезжать, и всё.
Её заказчики, и она сама, оказались глупцами. Вместо того, чтобы "рвать когти", ибо время сейчас такое, ведут себя самонадеянно, слепо веря в американское правосудие. Придурки. Вот посидит 5 лет в амер. тюряге - поумнеет. Надеюсь, это урок для прочих шустрикофф из России в D.C.
Слишком много российских богачей и их обслуги (как правило, либералы) в Америке за эти годы обустроились - местный истэблишмент это очень сильно раздражает....хе-хе.

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