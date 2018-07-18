Минюст приостановил регистрацию партии сторонников Навального «Россия будущего»
Об этом политик написал в своем Твиттере и опубликовал соответствующее заключение ведомства. Среди нарушений указаны ошибка в нумерации устава партии, а также нарушение закона о бухгалтерском учете – какое именно, не уточняется. Также Минюст отмечает, что согласно уставу в партию могут вступать люди без постоянного места жительства, что противоречит федеральному закону о политических партиях. По словам Навального, основания для отказа надуманные и противоречивые.
Навальный пытается зарегистрировать свою партию с 2012-го года и уже в седьмой раз получает отказ Минюста.
Комментарии6
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oleg_andreevich 18 июля 2018 | 23:08
Минюст хочет, чтоб было как на Украине.
danko1 18 июля 2018 | 23:20
oleg_andreevich: Власть, которая боится сильную оппозицию и мешает её созданию, не только слаба, но и преступна.
На беззаконии вся власть держится.
tvitov66 18 июля 2018 | 23:32
danko1: Навальному срочно нуна менять фамилию на Саакашвили, которую нацЛидер не сцыт произносить вслух, тогда возможно и разрешат ... но это не точно!
glotov 18 июля 2018 | 23:11
Название совершенно дебильное. Вызывает ассоциации с четвертым сном Веры Павловны.
fresh_breeze 18 июля 2018 | 23:15
"Об этом политик написал в своем Твиттере и опубликовал соответствующее заключение ведомства. "
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И правильно сделал, что написал, зарубежные спонсоры должны продолжать верить, что он всеми силами стремится дорваться до власти, чтобы потом отблагодарить их всех и даже больше. Если они поймут, что Навальному нравится не власть, а, как в том анекдоте: "пересадка в Париже", то они ему этого не простят; и тут уже одним перекрытием финансирования не обойдётся, могут и засакралить, как они это умеют.
serjo1977 18 июля 2018 | 23:29
Минюст прав: нечего вводить в заблуждение население. У России НЕТ будущего...