В Крыму будет создан список российских и украинских деятелей, которые не признают присоединение полуострова к России
В Крыму будет создан список российских и украинских политиков, артистов и журналистов, которые не признают присоединение полуострова к России. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщил зампред Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. По его словам, такое досье необходимо для информирования жителей полуострова. Правоохранительным органам данные передаваться не будут. По словам Форманчука, в список, среди прочих, войдут Борис Акунин, Александр Сокуров, Михаил Ефремов, Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич и Ксения Собчак.
Комментарии52
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vyk_usguy 18 июля 2018 | 23:05
Давно пора составить список, который бы помог определиться российской публике. Макаревича не забыть бы!
polikarpich 18 июля 2018 | 23:08
vyk_usguy: А сам, без "вошдей", не можешь определить, что тебе читать, смотреть и слушать? Тогда мои глубокие соболезнования. И родным и близким тоже.
patrikk_1 18 июля 2018 | 23:16
По словам Форманчука, в список, среди прочих, войдут Борис Акунин, Александр Сокуров, Михаил Ефремов, Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич и Ксения Собчак...
Этот список "не признающих Крым российским", подразумевает какие-нибудь меры ограничения? Если к примеру начнётся война (не дай Бог), должны ли будут фигуранты списка в течении суток явиться в комиссариат обороны и зарегистрироваться как неблагонадёжные?
gordy 18 июля 2018 | 23:23
Как же некоторые любят разжигать?
fresh_breeze 18 июля 2018 | 23:28
patrikk_1:
"должны ли будут фигуранты списка в течении суток явиться в комиссариат обороны и зарегистрироваться как неблагонадёжные?"
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Скорее они будут интернированы, как японцы в США (и все, кто был на них похож) после вступления в войну с Японией; или как немцы в Британии, которых посадили на корабли и вывезли в Канаду, где всю войну продержали в заброшенных бараках под усиленной охраной.
fig__vvam__ 18 июля 2018 | 23:40
patrikk_1: Ты всех коллег до себя не допускай, голубчик.
А то видишь каким бредом тебя заразилим.
ты ведь уже перестал соображать где и когда живешь.
успокойся, комиссариатов уже давно нет, а обороны не было.
Все-таки зря тебя санитары-комиссары сегодня отвязали после ужина.
ltvjrhfn1 18 июля 2018 | 23:56
fig__vvam__:
так добрые они сегодня (санитары-то).
После того как тебя после обеда, впятером, во все дыры поимели. НО ТЫ МОЛОДЕЦ, сопротивлялся, про козни узурпатора что-то кричал. Я в бинокль с балкона видел. подавай в суд, скотособака, санитаров нужно наказать.
malanoff 18 июля 2018 | 23:52
patrikk_1: Перед глазами стоит картина , как Форманчук с наганом собственноручно вписывает меня в список , а за спиной у него стоишь ты с лопатой.
vyk_usguy 18 июля 2018 | 23:19
polikarpich: Да, в отличие от многих моих сограждан-американцев и соотечественников-россиян я все для себя определяю все сам, но нельзя не признать что список знатных укрозомбошавок полезно иметь под рукой, хотя бы чтобы не гуглить бестолку.
danko1 18 июля 2018 | 23:30
polikarpich: Слушала этого мерзкого типа сегодня по Дождю.
Никаких конкретных обвинений он предъявить членам этого черного списка не смог, кроме того, что они не признают законность вхождения Крыма в Россию.
Отсылал к ссылкам многочисленным, которые на каждого в черном списке есть, к их выступлениям и публикациям.
Хорошо потрудились стукачи современные.
Они бы толику этого рвения направили на собственных крымских воров и коррупционеров, но видно, что в одной упряжке с ними, как и наши общественные палатки.
sarov 18 июля 2018 | 23:42
danko1: Я конечно не "деятель", но в подобный список вошел бы с гордостью!
malanoff 19 июля 2018 | 00:07
danko1: Горного на Форманчука нет. Ну скоро будет.
alexisgross072018 18 июля 2018 | 23:56
vyk_usguy: Ну смотри - сколько Штатов имеет право не просто провести референдум а выйти из состава Федерации. И на чем основано их право.
Так и с Крымом - в конституции Украины нет статьи о самоопределении территорий, просто по административно-территориальной организации государства. Украина -унитарное государство. Второе - еще разок вспомните о Будапештском меморандуме.
так чтовсе что произошло с Крымом - аншлюс и анексия. Ты уважаеш законы США и штата в котором живешь ? Признаешь главенство международного права - сам лично ?
ramses333 18 июля 2018 | 23:59
vyk_usguy: Что, безвестный "соотечественник", желаешь и рыбку съесть, и на х...й к дяде Сэму сесть?
liquidsky__ 18 июля 2018 | 23:19
vyk_usguy: Давно пора дать адекватный ответ "миротворцу", долго ждали.
glotze7 18 июля 2018 | 23:37
liquidsky__: Ага, получился тихий влажный пук. Как обычно.
aleko_1 Александр Королев 18 июля 2018 | 23:56
vyk_usguy: Ага. Официальный список врагов народа. Верной дорогой идете, товарищи. Только не забудьте, что это уже было, и что потом настала очередь верных ленинцев-сталинцев. Так что держите на всякий случай свои ватники наготове, портянки.
malanoff 19 июля 2018 | 00:05
vyk_usguy: "Давно пора составить список, который бы помог определиться российской публике"
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Этот список поддержавших тебя уже составляется. Во время моего прочтения в нем уже было 6 портянок
viktorova 18 июля 2018 | 23:08
Только не понял, зачем была сказана фраза «Правоохранительным органам данные передаваться не будут»? Она характеризует сказавшего, как полного дебила. Либо показывает отношение сказавшего к правоохранительным органам, как к полным дегенератам.
dorin1987 18 июля 2018 | 23:26
viktorova: А от чего "либо"? Эти вещи вполне себе рядом могут существовать. А возглавляется все царьком РФ, который как Шура Балаганов хапнуло няшмяш, сотворив с ним это все. Ау, крепостные няшмяша, царек РФ будет список возглавлять?
glotov 18 июля 2018 | 23:09
Берем пример с Запада.
pavelmistery 18 июля 2018 | 23:44
glotov: А разве такое есть на западе или на Первом Канале услышали? )
mikhail_spb_ 18 июля 2018 | 23:09
Список "врагов народа"?
Это, часом, уже не фашизм?
nitsahon 18 июля 2018 | 23:11
mikhail_spb_: 'это путинизм.. это похуже будет...
polikarpich 18 июля 2018 | 23:12
mikhail_spb_: Это уже давно фашизм полным ходом. Скоро будет и публичное сжигание книг, дисков, кассет.
danko1 18 июля 2018 | 23:38
polikarpich: Давно уже ВСЕ официальные признаки фашизма в путинской России присутствуют.
Поэтому Путин поддерживает так неонацистские партии.
benin_papa__ 18 июля 2018 | 23:18
mikhail_spb_:
Нет, не фашизм. Это чекизм.
prusol 18 июля 2018 | 23:20
mikhail_spb_: Нет, это всего лишь ляйтерские порядки на де-юре временно оккупированной территории.
estamp 18 июля 2018 | 23:49
mikhail_spb_: Это, часом, уже не фашизм?
---
Ну что вы! Это передовой опыт демократических цеевропейскиз стран.
boldu1n 18 июля 2018 | 23:12
Вот сейчас, "положа руку на сердце", ни один крымчанин не захочет вернуться в - сегодняшний дурдом - Украину. Оттуда те у кого есть хоть какие то копейки бегут без оглядки. Граф Дьякула наварует тоже сбежит как и яйценюх и все.
prusol 18 июля 2018 | 23:22
boldu1n: Так почему же тогда тысячи крымчан сегодня получают новые украинские паспорта?
prusol 18 июля 2018 | 23:18
А список будет составлять предатель Украины Гоблин и ему подобные?
y20160414 18 июля 2018 | 23:20
Я бы создал список быдло-ватников, которые не признают присоединение моей квартиры к США или другой нормальной стране, так ведь не то что бумаги – никаких терабайтов не хватит.
o_smirnov 18 июля 2018 | 23:24
Слава сайта "Миротворец" не даёт спокойно спать товарищу Форманчуку.
Даёшь список врагов России!
amgproject 18 июля 2018 | 23:24
Так каждый бы хотел попасть в список с такими людьми! Ничего себе!
serjo1977 18 июля 2018 | 23:25
Очень правильный список: с теми, кого там НЕ окажется, пусть потом Комиссия по люстрации занимается...
amgproject 18 июля 2018 | 23:26
П.С. А что есть украинские политики которые признают Крым российским ? )))))))))))))))))))
klir 18 июля 2018 | 23:27
И что дальше? Эти люди и не скрывают свою позицию. Имеют право на своё собственное мнение, что важно, они этого не боятся.
komandarm____68 18 июля 2018 | 23:34
Да их и так знают... Свиней стричь - только визгу больше ))
govorukhin 18 июля 2018 | 23:36
О, список порядочных людей формируют!
Как туда попасть, с кем договариваться?
Скоро присутствие в этом списке будет мерой рукопожатности и отличием людей здоровых от одичавших и зомби.
redrica 18 июля 2018 | 23:36
Все-таки не Сталин был виноват в репрессиях. Это- народная идея. И ее не выкорчевать.
olenenok_zed 18 июля 2018 | 23:38
Меня добавьте в сей список
y20160414 18 июля 2018 | 23:57
olenenok_zed:
Услуга платная. Это Вам не бездуховная гейропа.☺
estamp 18 июля 2018 | 23:44
российских и украинских политиков, артистов и журналистов, которые не признают присоединение полуострова к России.
---
Украинских зря.
Укрсинские деятели менее свободны в выражении своего отношения а данному вопросу.
trans 18 июля 2018 | 23:44
В Крыму безработица, коррупция, здравоохранение в заднице...А они списочки составляют, дебилы.
vblack 18 июля 2018 | 23:47
По Украине переписали бы тех кто признаёт и всё. Проще, быстрее, и вдруг миротворец пропустил кого - помогут.
malanoff 18 июля 2018 | 23:47
Меня в Список Форманчука внесите пожалуйста. Мои данные есть у кого надо есть.
andrejs 18 июля 2018 | 23:48
По-моему, легче составить список тех, которые признают аннексию Крыма.
malanoff 18 июля 2018 | 23:55
andrejs: Кстати и правда может пригодиться.
podwodnik 18 июля 2018 | 23:49
"... российских и украинских деятелей ...".
Деятелей? Какие мозги такие в них и термины.
gvd 19 июля 2018 | 00:01
Разумнее составить "список российских и украинских деятелей, которые признают преступное присоединение украинского полуострова Крым к России"…
petrivanov 19 июля 2018 | 00:11
Какой удар по этим людям! При этом они и сами не срывают, что не одобряют аннексию. Кстати, в Финляндии Путин подтвердил очевидное, сказав "мы в Крыму провели референдум". Возникает очевидный вопрос: а какого хрена вы провели референдум на территории чужого государства, а не в Калининграде, например, или на Сахалине? Но, задавать этот вопрос Путину нет смысла, поскольку в ответ разадстся "...а вот в Югославии...".