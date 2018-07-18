В Крыму будет создан список российских и украинских деятелей, которые не признают присоединение полуострова к России

В Крыму будет создан список российских и украинских политиков, артистов и журналистов, которые не признают присоединение полуострова к России. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщил зампред Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. По его словам, такое досье необходимо для информирования жителей полуострова. Правоохранительным органам данные передаваться не будут. По словам Форманчука, в список, среди прочих, войдут Борис Акунин, Александр Сокуров, Михаил Ефремов, Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич и Ксения Собчак.