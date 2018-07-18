Z Архив новостей новости
5 52 6 1791
23:02, 18 июля 2018

В Крыму будет создан список российских и украинских деятелей, которые не признают присоединение полуострова к России

В Крыму будет создан список российских и украинских политиков, артистов и журналистов, которые не признают присоединение полуострова к России. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщил зампред Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. По его словам, такое досье необходимо для информирования жителей полуострова. Правоохранительным органам данные передаваться не будут. По словам Форманчука, в список, среди прочих, войдут Борис Акунин, Александр Сокуров, Михаил Ефремов, Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич и Ксения Собчак.

Комментарии

52

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

vyk_usguy 18 июля 2018 | 23:05

Давно пора составить список, который бы помог определиться российской публике. Макаревича не забыть бы!

polikarpich 18 июля 2018 | 23:08

vyk_usguy: А сам, без "вошдей", не можешь определить, что тебе читать, смотреть и слушать? Тогда мои глубокие соболезнования. И родным и близким тоже.

patrikk_1 18 июля 2018 | 23:16

По словам Форманчука, в список, среди прочих, войдут Борис Акунин, Александр Сокуров, Михаил Ефремов, Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич и Ксения Собчак...

Этот список "не признающих Крым российским", подразумевает какие-нибудь меры ограничения? Если к примеру начнётся война (не дай Бог), должны ли будут фигуранты списка в течении суток явиться в комиссариат обороны и зарегистрироваться как неблагонадёжные?

gordy 18 июля 2018 | 23:23

Как же некоторые любят разжигать?

fresh_breeze 18 июля 2018 | 23:28

patrikk_1:

"должны ли будут фигуранты списка в течении суток явиться в комиссариат обороны и зарегистрироваться как неблагонадёжные?"
-----------------------------------------------------------------------------

Скорее они будут интернированы, как японцы в США (и все, кто был на них похож) после вступления в войну с Японией; или как немцы в Британии, которых посадили на корабли и вывезли в Канаду, где всю войну продержали в заброшенных бараках под усиленной охраной.

fig__vvam__ 18 июля 2018 | 23:40

patrikk_1: Ты всех коллег до себя не допускай, голубчик.
А то видишь каким бредом тебя заразилим.
ты ведь уже перестал соображать где и когда живешь.

успокойся, комиссариатов уже давно нет, а обороны не было.
Все-таки зря тебя санитары-комиссары сегодня отвязали после ужина.

ltvjrhfn1 18 июля 2018 | 23:56

fig__vvam__:
так добрые они сегодня (санитары-то).
После того как тебя после обеда, впятером, во все дыры поимели. НО ТЫ МОЛОДЕЦ, сопротивлялся, про козни узурпатора что-то кричал. Я в бинокль с балкона видел. подавай в суд, скотособака, санитаров нужно наказать.

malanoff 18 июля 2018 | 23:52

patrikk_1: Перед глазами стоит картина , как Форманчук с наганом собственноручно вписывает меня в список , а за спиной у него стоишь ты с лопатой.

vyk_usguy 18 июля 2018 | 23:19

polikarpich: Да, в отличие от многих моих сограждан-американцев и соотечественников-россиян я все для себя определяю все сам, но нельзя не признать что список знатных укрозомбошавок полезно иметь под рукой, хотя бы чтобы не гуглить бестолку.

danko1 18 июля 2018 | 23:30

polikarpich: Слушала этого мерзкого типа сегодня по Дождю.
Никаких конкретных обвинений он предъявить членам этого черного списка не смог, кроме того, что они не признают законность вхождения Крыма в Россию.
Отсылал к ссылкам многочисленным, которые на каждого в черном списке есть, к их выступлениям и публикациям.
Хорошо потрудились стукачи современные.
Они бы толику этого рвения направили на собственных крымских воров и коррупционеров, но видно, что в одной упряжке с ними, как и наши общественные палатки.

sarov 18 июля 2018 | 23:42

danko1: Я конечно не "деятель", но в подобный список вошел бы с гордостью!

malanoff 19 июля 2018 | 00:07

danko1: Горного на Форманчука нет. Ну скоро будет.

alexisgross072018 18 июля 2018 | 23:56

vyk_usguy: Ну смотри - сколько Штатов имеет право не просто провести референдум а выйти из состава Федерации. И на чем основано их право.
Так и с Крымом - в конституции Украины нет статьи о самоопределении территорий, просто по административно-территориальной организации государства. Украина -унитарное государство. Второе - еще разок вспомните о Будапештском меморандуме.
так чтовсе что произошло с Крымом - аншлюс и анексия. Ты уважаеш законы США и штата в котором живешь ? Признаешь главенство международного права - сам лично ?

ramses333 18 июля 2018 | 23:59

vyk_usguy: Что, безвестный "соотечественник", желаешь и рыбку съесть, и на х...й к дяде Сэму сесть?

liquidsky__ 18 июля 2018 | 23:19

vyk_usguy: Давно пора дать адекватный ответ "миротворцу", долго ждали.

glotze7 18 июля 2018 | 23:37

liquidsky__: Ага, получился тихий влажный пук. Как обычно.

aleko_1 Александр Королев 18 июля 2018 | 23:56

vyk_usguy: Ага. Официальный список врагов народа. Верной дорогой идете, товарищи. Только не забудьте, что это уже было, и что потом настала очередь верных ленинцев-сталинцев. Так что держите на всякий случай свои ватники наготове, портянки.

malanoff 19 июля 2018 | 00:05

vyk_usguy: "Давно пора составить список, который бы помог определиться российской публике"
=========================
Этот список поддержавших тебя уже составляется. Во время моего прочтения в нем уже было 6 портянок

viktorova 18 июля 2018 | 23:08

Только не понял, зачем была сказана фраза «Правоохранительным органам данные передаваться не будут»? Она характеризует сказавшего, как полного дебила. Либо показывает отношение сказавшего к правоохранительным органам, как к полным дегенератам.

dorin1987 18 июля 2018 | 23:26

viktorova: А от чего "либо"? Эти вещи вполне себе рядом могут существовать. А возглавляется все царьком РФ, который как Шура Балаганов хапнуло няшмяш, сотворив с ним это все. Ау, крепостные няшмяша, царек РФ будет список возглавлять?

glotov 18 июля 2018 | 23:09

Берем пример с Запада.

pavelmistery 18 июля 2018 | 23:44

glotov: А разве такое есть на западе или на Первом Канале услышали? )

mikhail_spb_ 18 июля 2018 | 23:09


Список "врагов народа"?
Это, часом, уже не фашизм?

nitsahon 18 июля 2018 | 23:11

mikhail_spb_: 'это путинизм.. это похуже будет...

polikarpich 18 июля 2018 | 23:12

mikhail_spb_: Это уже давно фашизм полным ходом. Скоро будет и публичное сжигание книг, дисков, кассет.

danko1 18 июля 2018 | 23:38

polikarpich: Давно уже ВСЕ официальные признаки фашизма в путинской России присутствуют.
Поэтому Путин поддерживает так неонацистские партии.

benin_papa__ 18 июля 2018 | 23:18

mikhail_spb_:
Нет, не фашизм. Это чекизм.

prusol 18 июля 2018 | 23:20

mikhail_spb_: Нет, это всего лишь ляйтерские порядки на де-юре временно оккупированной территории.

estamp 18 июля 2018 | 23:49

mikhail_spb_: Это, часом, уже не фашизм?
---
Ну что вы! Это передовой опыт демократических цеевропейскиз стран.

boldu1n 18 июля 2018 | 23:12

Вот сейчас, "положа руку на сердце", ни один крымчанин не захочет вернуться в - сегодняшний дурдом - Украину. Оттуда те у кого есть хоть какие то копейки бегут без оглядки. Граф Дьякула наварует тоже сбежит как и яйценюх и все.

prusol 18 июля 2018 | 23:22

boldu1n: Так почему же тогда тысячи крымчан сегодня получают новые украинские паспорта?

prusol 18 июля 2018 | 23:18

А список будет составлять предатель Украины Гоблин и ему подобные?

y20160414 18 июля 2018 | 23:20

        Я бы создал список быдло-ватников, которые не признают присоединение моей квартиры к США или другой нормальной стране, так ведь не то что бумаги – никаких терабайтов не хватит.

o_smirnov 18 июля 2018 | 23:24

Слава сайта "Миротворец" не даёт спокойно спать товарищу Форманчуку.

Даёшь список врагов России!

amgproject 18 июля 2018 | 23:24

Так каждый бы хотел попасть в список с такими людьми! Ничего себе!

serjo1977 18 июля 2018 | 23:25

Очень правильный список: с теми, кого там НЕ окажется, пусть потом Комиссия по люстрации занимается...

amgproject 18 июля 2018 | 23:26

П.С. А что есть украинские политики которые признают Крым российским ? )))))))))))))))))))

klir 18 июля 2018 | 23:27

И что дальше? Эти люди и не скрывают свою позицию. Имеют право на своё собственное мнение, что важно, они этого не боятся.

komandarm____68 18 июля 2018 | 23:34

Да их и так знают... Свиней стричь - только визгу больше ))

govorukhin 18 июля 2018 | 23:36

О, список порядочных людей формируют!
Как туда попасть, с кем договариваться?
Скоро присутствие в этом списке будет мерой рукопожатности и отличием людей здоровых от одичавших и зомби.

redrica 18 июля 2018 | 23:36

Все-таки не Сталин был виноват в репрессиях. Это- народная идея. И ее не выкорчевать.

olenenok_zed 18 июля 2018 | 23:38

Меня добавьте в сей список

y20160414 18 июля 2018 | 23:57

olenenok_zed:
        Услуга платная.   Это Вам не бездуховная гейропа.☺

estamp 18 июля 2018 | 23:44

российских и украинских политиков, артистов и журналистов, которые не признают присоединение полуострова к России. 
---
Украинских зря.
Укрсинские деятели менее свободны в выражении своего отношения а данному вопросу.

trans 18 июля 2018 | 23:44

В Крыму безработица, коррупция, здравоохранение в заднице...А они списочки составляют, дебилы.

(комментарий скрыт)

vblack 18 июля 2018 | 23:47

По Украине переписали бы тех кто признаёт и всё. Проще, быстрее, и вдруг миротворец пропустил кого - помогут.

malanoff 18 июля 2018 | 23:47

Меня в Список Форманчука внесите пожалуйста. Мои данные есть у кого надо есть.

andrejs 18 июля 2018 | 23:48

По-моему, легче составить список тех, которые признают аннексию Крыма.

malanoff 18 июля 2018 | 23:55

andrejs: Кстати и правда может пригодиться.

podwodnik 18 июля 2018 | 23:49

"... российских и украинских деятелей ...".

Деятелей? Какие мозги такие в них и термины.

gvd 19 июля 2018 | 00:01

Разумнее составить "список российских и украинских деятелей, которые признают преступное присоединение украинского полуострова Крым к России"…

petrivanov 19 июля 2018 | 00:11

Какой удар по этим людям! При этом они и сами не срывают, что не одобряют аннексию. Кстати, в Финляндии Путин подтвердил очевидное, сказав "мы в Крыму провели референдум". Возникает очевидный вопрос: а какого хрена вы провели референдум на территории чужого государства, а не в Калининграде, например, или на Сахалине? Но, задавать этот вопрос Путину нет смысла, поскольку в ответ разадстся "...а вот в Югославии...".

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Наверное, это какая-то глубокая память о завоевании. Что мы завоеванный народ, и до сих пор мы делимся тайно на захватчиков, завоевателей и завоеванных. Поэтому у нас нет априорной веры незнакомцу…

5 625 6 37483 12.07
#слушать 02:38:10 8читать ;смотреть $скачать 36.2 МБ
Kобщество, культура, видео, передачи
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Без срока давности: расстрел семьи Романовых Столетие спустя преемники тех самых большевиков все еще у власти. Они цинично эксплуатируют как память о жертвах, так и привычное почитание их палачей…

5 231 6 17111 17.07
Kполитика, история, общество, мнения
Интервью Особое мнение

Константин Косачев гость: Константин Косачев глава Комитета Совета Федерации по международным делам

НАТО это военный блок. Он берется за те задачи, к которым не предназначен, не приспособлен, но собирается раз из раза делать ради того, чтобы продемонстрировать свой любимый натовский флаг…

5 140 6 11576 12.07
#слушать 38:55 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Kполитика, власть, видео, передачи
Блоги

+ Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» «Я сделал ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках»...

5 554 6 49676 12.07
8читать ;смотреть
Kспорт, футбол, события
Новости

В Крыму будет создан список российских и украинских общественных лиц, не признающих присоединение полуострова к России Об этом СМИ сообщил зампред Общественной палаты Крыма Александр Форманчук…

5 82 6 7384
Блоги

«Прошу Вас проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова» Мать Олега Сенцова обратилась к Владимиру Путину с прошением о помиловании её сына…

5 281 6 25337 13.07
Kсенцов, суды, тюрьмы, путин, украина, рф, события
Новости

Дональд Трамп отказался от собственных слов, сказанных на пресс-конференции с Владимиром Путиным Заявление президента США о том, что он не видит причин для вмешательства России в американские выборы, было оговоркой…

5 57 6 16622
Блоги

Кирилл Серебренников: Все дело «Седьмой Студии» — фарс, абсурд и беззаконие Нет и не было никаких оснований для помещения меня под домашний арест в августе 2017 года. Нет никаких оснований для того, чтобы сейчас этот домашний арест продлить…

5 105 6 10886 18.07
Kсеребренников, общество, политика, мнения, власть, культура
Новости

Сайт Кремля исправил цитату Путина, которая касалась ответственности России за проведение референдума в Крыму Вопрос о присоединении полуострова был поднят на пресс-конференции по итогам встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом…

5 45 6 5125
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Тролли Список авторов лайков (особенно их совпадение под разными постами) позволяют точно очертить границы и  содержание группы троллей…

5 221 6 25079 12.07
Kинтернет, блогеры, общество, пропаганда, мнения
Блоги

Сборная Франции — чемпион мира 2018 года! Встреча в «Лужниках» командой Хорватии с завершилась со счётом 4:2...

5 90 6 10401 15.07
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, фото, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Эта встреча — шаг в сторону улучшения отношений Наша сторона поддерживает Асада, а американская — оппозицию, при этом стороны не могут прийти к какому-то соглашению. И это тлеющий уголек, который в любой момент может разгореться…

5 97 6 11706 18.07
Kпутин, рф, сша, политика, сирия, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…

5 105 6 13238 15.07
Kсша, политика, трамп, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

Путин очень боится партию «Россия Будущего» и отказывается ее регистрировать Задача оппозиции не придумывать бесконечных идиотических конструкций «объединения», а требовать доступа на выборы всех желающих. Мы регистрации своей партии требуем…

5 105 6 13390 18.07
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Александр Плющев журналист «Эхо Москвы»

Откуда взялось, что иностранцы думали о нас, как о дикарях? Они в большинстве своем, уверен, вообще никак специально нас не представляют и думают о нас ненамного чаще, чем, например, об инопланетянах…

5 104 6 13566 18.07
Kобщество, чм-2018, рф, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Первый шаг сделан Владимир Путин оригинально и красиво поставил точку под разговорами о том, что мяч сирийского урегулирования находится на поле России. Он демонстративно вручил Трампу мяч чемпионата мира…

5 60 6 8114 16.07
Kпутин, трамп, сша, рф, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Пенсионную реформу отказались поддержать публично 12 регионов В их числе Дагестан, Чечня и Москва…

5 20 6 27067
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

А дальше, собственно, началось самое страшное, потому что ситуация с «Курском» была ровно та же, что с мальчиками, найденными в пещере…

5 129 6 114742 14.07
#слушать 47:48 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Домагой Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине». Вы…
5 92 6 19933 12.07
Блоги

Уильям Браудер основатель компании Hermitage Capital Management

Самая большая ошибка Путина — достать меня через Трампа Я — огромная заноза для Путина, потому что являюсь тем, кто инициировал принятие закона Магнитского в Соединенных Штатах в 2012 году…

5 260 6 408106 17.07
Kполитика, общество, власть, сша, трамп, путин, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик? Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик? Интервью президента РФ телеканалу Fox News после встречи с американским лидером Дональдом Трампом…

5 390 6 164236 17.07
8читать ;смотреть
Kпутин, трамп, политика, рф, сша, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7121376
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3577966

Сегодня в эфире