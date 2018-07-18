Обозреватель газеты «Спорт Экспресс» Игорь Рабинер подал в полицию заявление на бывшего футболиста Сергея Кирьякова.
Он напал на журналиста во вторник перед выступлением на телевидении. Причиной стала публикация годичной давности, в которой Рабинер критиковал Кирьякова. В полиции заявление приняли, начато расследование, — сообщает «Спорт Экспресс».
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
patrikk_1 18 июля 2018 | 23:08
Причиной стала публикация годичной давности, в которой Рабинер критиковал Кирьякова...
"Рабинеры" не хотят отвечать за базар, но придётся. Даже если "кирьяковых" будут привлекать к ответственности, "рабинеры" всё равно будут получать в бубен за ложь.
fig__vvam__ 18 июля 2018 | 23:18
patrikk_1: Кирьякова вчера уже опустили и после этого все разорвали с ним отношения.
Кому нужно мараться об опущенного. Вот о тебя же никто не марается. К тебе только сзади коллеги подходят.
gordy 18 июля 2018 | 23:21
"Обозреватель газеты «Спорт Экспресс» Игорь Рабинер подал в полицию заявление на бывшего футболиста Сергея Кирьякова."
"А он прощения не попросил..." ?
alexisgross072018 18 июля 2018 | 23:44
fig__vvam__: Кто опустил, как опустил ? "Спорт-Экспресс" - само издание уж лет десять как отпидорино по полной. Гарик изначально - проститутка, причем Спартаковская ;))