Арестованную в США россиянку Марию Бутину оставят под стражей до начала судебного разбирательства по ее делу

Ранее федеральная прокуратура США заявила, что Бутина может совершить

попытку побега в случае, если ее отпустят под залог.

Сторона обвинения утверждает, что ФБР обнаружил улики, которые свидетельствуют о контактах Бутиной с оперативными работниками российской разведки. В списке контактов россиянки обнаружены электронные адреса, которые обвинение связывает с ФСБ. Бутиной грозит до 15-ти лет лишения свободы.

Следующее заседание суда по делу Бутиной состоится 24 июля.