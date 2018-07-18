Арестованную в США россиянку Марию Бутину оставят под стражей до начала судебного разбирательства по ее делу
Ранее федеральная прокуратура США заявила, что Бутина может совершить
попытку побега в случае, если ее отпустят под залог.
Сторона обвинения утверждает, что ФБР обнаружил улики, которые свидетельствуют о контактах Бутиной с оперативными работниками российской разведки. В списке контактов россиянки обнаружены электронные адреса, которые обвинение связывает с ФСБ. Бутиной грозит до 15-ти лет лишения свободы.
Следующее заседание суда по делу Бутиной состоится 24 июля.
Комментарии24
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jjuddgge_ddrredd 18 июля 2018 | 23:04
Я одно могу сказать. Случай - сомнительный, похож на охоту на ведьм. Насколько Я понял, эта женщина - из либералок. Близка по духу к Альбац, Алексашенко. Грязному копу Мюллеру ничего реального не удалось нарыть о вмешательстве в выборы, теперь как-то надо оправдать тот шум и те расходы (более 20 млн. долларов), которые потрачены на это расследование.
В Америке "правосудие" ничем не лучше, чем у нас. Много дел - чисто политических (Манафорт). В Америке американская гэбня ничем не лучше нашей. ФБР - логово поддонков и воров. Это не Я, это Трамп так о ФБР написал пару месяцев назад)). Исход дела определяется партийной принадлежностью судьи часто. Верховный суд часто голосует 5 на 4 в соответствии с парт. принадлежностью
Но тут вот в чём дело. Неоднократно бывал и бываю в US, Я уже писал на эту тему, езжу по вполне понятным поводам, всегда ко мне доброжелательное отношение, Я уже писал.
А что делает эта дамочка в D.C.? И множество ей подобных? Сколько же этих шустрых молодых девочек и мальчикофф из России обретается в D.C. Раздражают сильно истэблишмент.Лоббируют интересы людей, которые под санкциями, за хорошую плату. Насколько Я понял, у неё уже были проблемы в апреле, были у неё обыски и т.д. Надо было сразу уезжать, и всё.
Её заказчики, и она сама, оказались глупцами. Вместо того, чтобы "рвать когти", ибо время сейчас такое, ведут себя самонадеянно, слепо веря в американское правосудие. Придурки. Вот посидит 5 лет в амер. тюряге - поумнеет. Надеюсь, это урок для прочих шустрикофф из России в D.C.
Слишком много российских богачей и их обслуги (как правило, либералы) в Америке за эти годы обустроились - местный истэблишмент это очень сильно раздражает....хе-хе....
jjuddgge_ddrredd 18 июля 2018 | 23:06
jjuddgge_ddrredd: Россия на борзость никак не сможет ответить Америке. Ну просто - НИ-КАК.
Объясняю. В России нет интересов и недвижимости американских богачей, бывших министров, сенаторов, конгрессменоффф и их обслуги - лойеров, лоббистов.
Есть только один несчастный Майкл Бом. Остаётся только его арестовать, что бы потом обменять на эту дамочку))
Как же дрожат сейчас все эти наши миллиардеры и миллионеры, бывшие министры, которые обустроились в Америке. Американская гэбня моджет повязать любого из них, по надуманному предлогу.
Американская гэбня такая же как у нас (см пост выше) - подлая и жестокая.
Мораль. А нефига сидеть на 2-х стульях.
Наблюдение за неделю. Пригожинские 11-рублёвые ведут себя вполне приемлемо. Хотя глуповаты, конечно. Но демшиза и бандерлоги из нэзалэжной, шо засрали своими дегенеративными ответами Мой аккаунт, это днище-днищенское. И отвечать никому не буду. Лучше все читайте и учите наизусть, что Я вывешиваю)))
honduras_na_colime 18 июля 2018 | 23:26
jjuddgge_ddrredd: Дедуля, я понимаю, что старость не радость, и лозунг ни дня без маразма рулит ежедневно.
Эта, которую ты по причине полного альцгеймера зачислил в либералы, была под Торшиным.
Лично мне этого достаточно.
Что до Мюллера, то ты в сравнении с ним маразматичный таракан.
Ну, как-то так.
ltvjrhfn1 18 июля 2018 | 23:45
honduras_na_colime:
$ 11.80 беги в кассу.
honduras_na_colime 18 июля 2018 | 23:58
ltvjrhfn1: О, ещё старик Козлодоев.
Как удои, валенок?
tvitov66 18 июля 2018 | 23:59
я так понимаю кровавый империализм решил беззащитной девушке отомстить за то что наш могучий нацЛидер поставил ихнего Дональда кряка в позу одноногой утки - что б не смел больше ругать тётю Меркель за наши нэУфть и газЬ
jjuddgge_ddrredd 19 июля 2018 | 00:03
ltvjrhfn1: Этот глист-демшизоид из Колымы ползает здесь бесплатно, за идею. Таким и цента никто не заплатит. На самом деле он - бандерлог из Киева и встаёт и ложится, вопя "Сала Украине")))
Зато мы узнали фамилию его папы - Казладоефф...хе-хе.
jjuddgge_ddrredd 19 июля 2018 | 00:00
honduras_na_colime: Слушай, пустоголовый демзизоид. Эта дамочка обслуживала Торшина, да. Но. Её блоги были на "Эхо" Москвы, где она излагала свои либеральные взгляды. Её поддерживал Навальный.
Просто ты никому не нужный бесплатный демшизоид, а многие продвинутые либералы обслуживают ЕдРоссов. Чубайс, например. Или Дворкович. Или режиссёр Марк Захароффф. Или певец Розенбаум. Или Гена Хазаноффф. Деньги не пахнут же.
Просто ты это не понимаешь, денег тебе никто никогда не предлагает, туп ты, ибо отморозил свой мозжечок на Колыме, отогревался боярышником + твой папа - таракан (ты сам в этом признался, не заметив), поэтому его отпрыск, т.е. ты - глист, интернетный))
И это у тебя Альцгеймер, уже с детства, ты перепутал, Альцгеймер же, поэтому ты и пишешь идиотские комменты, ползаешьпо сайту, напрягаешь твоё натруженное многострадальное очко - и появляется вот такой ответ Мне, как этот...хе-хе.
Зато имбеццилллы наставили тебе лайкоффф. Это их любимое занятие. Ставить олигофренам лайки))))
honduras_na_colime 19 июля 2018 | 00:07
jjuddgge_ddrredd: // Просто ты никому не нужный бесплатный демшизоид, а многие продвинутые либералы обслуживают ЕдРоссов. //
Удило ватное, я не по тем делам, чтобы обслуживать.
Это раз.
У меня не тот род занятий, где деньги предагают, я их зарабатываю.
Это два.
Я не гражданин Пуйлостана, и это три.
В Украине, где я родился и живу, пьянство, тем более шмурдячное, никак не относится к национальным чертам, чего никак не скажешь о вас, слопатыеды.
Это четыре.
Мюллер умней, профессиональней и честней Трампа эдак на два порядка, и твой примитивный моск ещё наудивляется - уверяю тебя, коматозник.
Это пять.
Уже дошло или ещё добавить?
ЗЫ. Будь проще, удило, и к тебе потянутся люди, а не портянки.
glotov 18 июля 2018 | 23:06
После таких вопиющих фактов арестов без ясно сформулированных оснований - приговор Сенцову выглядит как детская игра в крысу.
mikhail_spb_ 18 июля 2018 | 23:07
Говорят, она - одна из дочерей нацдилера, которой в целях конспирации заменили в фамилии первую букву.
В Америке выполняет опасное задание отца, способствующее поднятию страны с колен.
liquidsky__ 18 июля 2018 | 23:21
Марию надо освобождать и сделать это вполне реально.
polikarpich 18 июля 2018 | 23:25
liquidsky__: - А как же я его спасу? Петровку на приступ возьму?(с)
parasuk_ 18 июля 2018 | 23:31
polikarpich: Надо сажать всех либерашек по списку. Начать можно с альбац :)
honduras_na_colime 18 июля 2018 | 23:38
parasuk_: Пара сук, я напомню тебе историю: в 37-м начинали с либерашек, а потом и всякие ежовы под нож пошли.
Подумай, клоун, оно тебе надо?
Впрочем, головой ты только хаваешь, можно и продырявить - невелика потеря.
parasuk_ 18 июля 2018 | 23:45
honduras_na_colime: Ну вот хочу увидеть как за последней либерашкой захлопнется дверь в камеру. И ничего с собой поделать не могу :)
honduras_na_colime 18 июля 2018 | 23:53
parasuk_: // Ну вот хочу увидеть как за последней либерашкой захлопнется дверь в камеру. //
А ты, удило, уверен, что смотреть будешь снаружи камеры?
honduras_na_colime 18 июля 2018 | 23:31
liquidsky__: Реально тебе себе на одно место соли насыпать.
Вот этим и можешь заняться, клоун в портянках.
А девка слегка посидит, а потом запоёт и сдаст всех.
Иначе выйдет в 44, даже такому удоду как ты, будет не нужна.
Я понятно обрисовал, освобожденец диванный?
parasuk_ 18 июля 2018 | 23:39
honduras_na_colime: А я все понять не могу почему пойманные в Крыму украинские террористы сдают всех своих сообщников. Наверное боятся, что через 15 лет они даже ляшко будут не нужны :)
honduras_na_colime 18 июля 2018 | 23:55
parasuk_: Слопатыед, ты опять боярки перепил.
Какие в Крыму террористы?
Это те кого ловили, походу сделав оперативную съёмку с астрономически неправильной Луной?
Тогда, да, какой террорист, такие и подельники.
И такая же точно путирастическая власть и её подгавкиватели.
fresh_breeze 18 июля 2018 | 23:36
"Ранее федеральная прокуратура США заявила, что Бутина может совершить
попытку побега в случае, если ее отпустят под залог. "
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Канешна сбежит, это же не К. Серебренников, которому и бежать-то некуда, вся Россия опутана тремя рядами колючей проволоки, мышь не проскочит. А особенно на российско-украинском её участке.
А в США граница — одно название, бегай туда-сюда сколько влезет.
Поэтому никаких залогов раз уж речь идёт о той, кто чуть было не не сделала ту страну историей.
proxozhij 18 июля 2018 | 23:38
Говорят, русским скоро на американской таможне будут ставить клеймо. Чтобы как снял трусы, и сразу видно. Потому что многие туда едут именно за этим.
liquidsky__ 18 июля 2018 | 23:39
...Я поздно встал, и на дороге Застигнут ночью Рима был.(с)
come_on 18 июля 2018 | 23:39
Старик Бутин разозлен не на шутку.