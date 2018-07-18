Суд США отказал Бутиной в освобождении под залог
Федеральный окружной суд Вашингтона отказал гражданке
России Марии Бутиной в освобождении под залог. Такое решение приняла на состоявшемся в среду заседании по этому делу председательствующая судья Дебора Робинсон, передает корр ТАСС.
Бутину арестовали в Вашингтоне 15 июля. Во вторник против нее были выдвинуты
обвинения по двум пунктам. 29-летней россиянке инкриминируется, во-первых, участие в
заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории
США. Во-вторых, американские спецслужбы утверждают, что Бутина вела такую деятельность,
не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного
государства.
Комментарии1
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juche 18 июля 2018 | 22:41
Откуда у студентки деньги ?