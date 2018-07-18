Суд США отказал Бутиной в освобождении под залог

Федеральный окружной суд Вашингтона отказал гражданке

России Марии Бутиной в освобождении под залог. Такое решение приняла на состоявшемся в среду заседании по этому делу председательствующая судья Дебора Робинсон, передает корр ТАСС.

Бутину арестовали в Вашингтоне 15 июля. Во вторник против нее были выдвинуты

обвинения по двум пунктам. 29-летней россиянке инкриминируется, во-первых, участие в

заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории

США. Во-вторых, американские спецслужбы утверждают, что Бутина вела такую деятельность,

не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного

государства.