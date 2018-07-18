Министерство иностранных дел России считает политически мотивированными претензии США к Марии Бутиной.

Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Притянутые за уши претензии к нашей соотечественнице выглядят просто странно. Насколько нам известно, Мария Бутина уже долгое время находится в США, она обучалась в одном из вашингтонских университетов. Ни от кого не скрывалась. Создается впечатление, что Федеральное Бюро Расследований США вместо того, чтобы заниматься своими основными обязанностями по борьбе с преступностью, выполняет просто откровенный политический заказ. Исходит он, как мы понимаем, от тех сил, которые продолжают нагнетать русофобскую истерику для чего периодически вбрасываются новые выдуманные сенсации о якобы российском вмешательстве в американские внутренние процессы.

Захарова добавила, что Россия принимает все возможные меры для защиты Бутиной.