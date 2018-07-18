В Москве задержали сотрудницу штаба Гудкова Данилину и бывшего кандидата в муниципальные депутаты Кривдюка
В Москве на Чистопрудном бульваре задержали сотрудницу штаба Гудкова Алину Данилину и бывшего кандидата в муниципальные депутаты Михаила Кривдюка за раздачу листовок в поддержку Олега Сенцова. Об этом «ОВД-инфо» сообщили в штабе Гудкова. Сотрудники полиции не говорят, куда повезут задержанных. «Покатаем по Москве», — цитируют полицейских в штабе. На вопрос о причине задержания полицейские ответили: «Откуда мы знаем, что вы раздаете? Объясним потом».
Олег Сенцова продолжает голодовку в колонии 66-й день. Он требует освобождения украинских политзаключенных в России.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
yuryr 18 июля 2018 | 22:39
Чемпионат - кончился, полицейщина - осталась ...