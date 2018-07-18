Бывший глава московского уголовного розыска Трутнев приговорен к условному сроку в 5 лет за попытку мошенничества
Бывший глава московского уголовного розыска Виктор Трутнев приговорен к условному сроку в 5 лет за попытку мошенничества. Он также должен будет выплатить штраф 200 тысяч рублей. Московский гарнизонный суд, который рассматривал дело, переквалифицировал обвинение с более жесткой статье – «посредничество во взяточничестве».
По данным следствия, Трутнев и трое офицеров ФСБ в прошлом году получили 70 тысяч долларов, которые обещали передать представителям правоохранительных органов за прекращение уголовного дела против предпринимателя Юрия Корнилова.
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