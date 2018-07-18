Валютные ипотечные заемщики начали бессрочную голодовку в общественной приемной Центробанка в Москве
Валютные ипотечные заемщики начали бессрочную голодовку в общественной приемной Центробанка в Москве. Об этом сайту Банки.ру сообщил один из участников голодовки. Ипотечные заемщики просят государственного софинансирования и посильных условий для каждого заемщика. По их мнению, Центробанк уклоняется от выполнения своих обязанностей, рассчитывая, что проблема решится сама собой.
Всего в приемной ЦБ находится 10 человек. Они брали ипотечные кредиты в валюте у «Альфа Банка», «Райффайзенбанка», Сбербанка, ВТБ и других финансовых организаций.
Комментарии1
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uhovostro 18 июля 2018 | 22:37
Надеюсь, они голодают, как положено : стоя на коленях?..