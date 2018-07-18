В Санкт-Петербурге задержано 14 участников несанкционированной акции против пенсионной реформы
В Санкт-Петербурге задержано 14 участников несанкционированной акции против пенсионной реформы, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщает «ОВД-инфо». Всего в акции приняли участие несколько сотен человек. У них не было плакатов, они не выкрикивали лозунгов, но поднимали вверх красные карточки, протестуя против действий властей. Задержания начались после того, как участники акции уже начали расходиться.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 18 июля 2018 | 22:39
Увеличение пенсионного возраста в прошлые годы для женщин и мужчин Украины явилось вынужденной мерой в условиях нестабильности экономики. В 2018 году правительство приняло решение не изменять показатели 2017 года. Мужчины по-прежнему выходят на пенсию по достижении 60 лет, а женщины, рожденные с 1 апреля 1959 года по 30 сентября 1959 года, – в возрасте 58 лет. Пенсионный возраст остается неизменным.