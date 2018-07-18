КПРФ хочет провести завтра возле Госдумы несогласованную акцию против повышения пенсионного возраста
КПРФ хочет провести завтра возле Госдумы несогласованную акцию против повышения пенсионного возраста, — сообщает «Коммерсант». Предполагается, что акция пройдет в формате встречи с депутатами, так как для нее согласование не требуется, — пояснил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.
Пикеты против пенсионной реформы намерены провести завтра у Госдумы партия «Яблоко» и «Левый фронт».
Напомню, 19 июля Дума будет рассматривать законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении.
Комментарии2
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russkiy_ukrainezh_v_krbimu 18 июля 2018 | 22:37
Увеличение пенсионного возраста в прошлые годы для женщин и мужчин Украины явилось вынужденной мерой в условиях нестабильности экономики. В 2018 году правительство приняло решение не изменять показатели 2017 года. Мужчины по-прежнему выходят на пенсию по достижении 60 лет, а женщины, рожденные с 1 апреля 1959 года по 30 сентября 1959 года, – в возрасте 58 лет. Пенсионный возраст остается неизменным.
patrikk_1 18 июля 2018 | 22:42
КПРФ хочет провести завтра возле Госдумы несогласованную акцию против повышения пенсионного возраста...
Против повышения пенсионного возраста и всё? Нужно торговаться, нужно где-то что-то уступать правительству, взамен, что-то добиваться для увеличения пенсий и расширения льгот для граждан предпенсионного и пенсионного возраста.