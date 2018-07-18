Кандидат в мэры столицы от ЛДПР Дегтярев предлагает осуществить объединение Москвы и Московской области

Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев предлагает осуществить объединение Москвы и Московской области на основе референдума, перенести Госдуму и Совет Федерации в район Новой Москвы, а здания, в которых они сейчас располагаются, отдать под общественные пространства. Об этом М.Дегтярев заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Надо переводить Государственную Думу и Совет Федерации подальше. Перенос в Новую Москву административных зданий – это правильно. Нужно отдать старые здания Государственной Думы и совета Федерации под современные отели или общественные пространства», — сказал депутат.

М.Дегтярев отметил, что было бы неплохо создать «большую московскую агломерацию», целью которой является выравнивание тарифов и социальной поддержки, создание единой транспортной системы, единой системы социальной поддержки. «За этим будущее», — заключил кандидат.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года. Муниципальный фильтр прошли 5 кандидатов: действующий мэр Сергей Собянин (самовыдвиженец), Илья Свиридов («Справедливая Россия»), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Вадим Кумин (КПРФ) и Михаил Балакин («Союз горожан»).