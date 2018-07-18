На митинге против пенсионной реформы в Москве собралось около 10 тыс человек – Удальцов
На проходящем на территории гайд-парка «Сокольники» согласованном митинге против повышения пенсионного возраста собралось около 10 тыс человек. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
«В Москве в гайд-парке «Сокольники» проходит массовая акция против пенсионной реформы, количество участников которой превысило предполагаемые цифры. На данный момент я оцениваю количество ближе к 10 тысячам участников», — сообщил С.Удальцов.
Политик отметил, что среди лозунгов, которые скандируют митингующие, самыми популярными являются призывы к заморозке реформы, а также созыв общероссийского референдума, отставка правительства и недоверие к президенту.
На митинге, добавил С.Удальцов, присутствуют представители «Левого фронта», «Рабочей партии», «Яблока», независимых профсоюзов, представители экологических организаций и других политических сил России.
Ранее правительством был предложен законопроект, предусматривающий постепенное повышение пенсионного возраста. Обсуждение проекта пенсионной реформы в первом чтении запланировано на 19 июля.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vumba 18 июля 2018 | 22:29
Очень символично, что Гайд Парк в Сокольниках, где проходил митинг, организован на месте, где около 20-ти лет назад сгорела конюшня с загоном для лошадей. Даже периметр остался тот же и так же забором обнесён
vlastimil_popogrebski 18 июля 2018 | 22:33
vumba: а 200 лет назад там холерное кладбище было