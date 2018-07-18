На несанкционированной акции против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге начались задержания – корреспондент
На несанкционированной акции против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге начались задержания; неподалеку от Казанского собора на Невском проспекте было задержано около 10 человек, — сообщает корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».
Акция в центре Санкт-Петербурга против пенсионной реформы началась мирно: протестующие держали красные карточки, не выкрикивая никаких лозунгов. После того как организаторы громко заявили: «Мы начинаем экскурсию», сотрудники ОМОН перегородили часть Невского проспекта. Участвующие в демонстрации люди разделились на группы и рассеялись по центру северной столицы, после чего начались задержания. Неподалеку от Казанского собора была взята в кольцо одна из групп митингующих, все 10 человек были задержаны.
На данный момент можно сказать, что акция завершена. Всего, по оценке корреспондента, на митинг вышло от 300 до 400 человек.
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