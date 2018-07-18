Гражданка России Мария Бутина, задержанная ранее американскими властями, заявила в федеральном суде в столице США о своей невиновности. Её обвиняют в ведении деятельности в пользу иностранного государства.

Из новых документов, представленных в суд стороной обвинения, стало известно что: Мария Бутина состояла в постоянном контакте с сотрудниками ФСБ.

В начале того года она обедала с сотрудником Российского посольства в США, которого американские спецслужбы считают разведчиком. Вскоре россиянин покинул США в рамках высылки 60-ти российских дипломатов.

В США 29-летняя Бутина вступила в романтические отношения и проживала с 56-летним республиканским партийным функционером Полом Эрикссоном.ФБР считает, что эти отношения для Бутиной были частью ее задания в США, Эриксон ей был нужен для проникновения в республиканский истеблишмент. Бутина поддерживала тесную связь с российским олигархом, которого называла в корреспонденции «инвестором». Обвинение не называет его имени, но сообщает, что он входит в список Форбс-2018 с состояние в 1.2 млрд долларов, имеет прочные связи с администрацией президента России и часто путешествовал в США.

Марии Бутиной предъявлено обвинение по двум пунктам: деятельность в качестве иностранного агента без регистрации и сговор против США, за что ей грозит до 10 и пяти лет соответственно.