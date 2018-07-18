Бутина, задержанная ранее американскими властями, заявила в федеральном суде в столице США о своей невиновности.
Гражданка России Мария Бутина, задержанная ранее американскими властями, заявила в федеральном суде в столице США о своей невиновности. Её обвиняют в ведении деятельности в пользу иностранного государства.
Из новых документов, представленных в суд стороной обвинения, стало известно что: Мария Бутина состояла в постоянном контакте с сотрудниками ФСБ.
В начале того года она обедала с сотрудником Российского посольства в США, которого американские спецслужбы считают разведчиком. Вскоре россиянин покинул США в рамках высылки 60-ти российских дипломатов.
В США 29-летняя Бутина вступила в романтические отношения и проживала с 56-летним республиканским партийным функционером Полом Эрикссоном.ФБР считает, что эти отношения для Бутиной были частью ее задания в США, Эриксон ей был нужен для проникновения в республиканский истеблишмент. Бутина поддерживала тесную связь с российским олигархом, которого называла в корреспонденции «инвестором». Обвинение не называет его имени, но сообщает, что он входит в список Форбс-2018 с состояние в 1.2 млрд долларов, имеет прочные связи с администрацией президента России и часто путешествовал в США.
Марии Бутиной предъявлено обвинение по двум пунктам: деятельность в качестве иностранного агента без регистрации и сговор против США, за что ей грозит до 10 и пяти лет соответственно.
Комментарии21
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olegleon 18 июля 2018 | 22:08
вы прочитали сценарий нового сериала про шпионов
zurich_106 18 июля 2018 | 22:16
Поймана с поличным, вряд ли решится сидеть 10 лет в тюрьме на холодном американском бетоне, расколется и сольет всё и вся: "Ну не корысти же ради-и-и, а токмо во исполнение воли пославшей мя жены".
youtube.com/watch?v=vxX-wKCs7ow
patrikk_1 18 июля 2018 | 22:20
В США 29-летняя Бутина вступила в романтические отношения и проживала с 56-летним республиканским партийным функционером Полом Эрикссоном...
Бабуля на допросе в милиции:
- Иду я, значит, смотрю - трахаются!
- Бабушка, выражайтесь культурно, не трахаются, а сношаются!
- Ага, значит, иду я, смотрю: сношаются, пригляделась - трахаются!
olegleon 18 июля 2018 | 22:24
zurich_106: смотрите третий сезон.
в первом "Бут расколется и сольёт всех"
второй сезон "Ярошенко расколется и сольёт всех"
zurich_106 18 июля 2018 | 22:30
olegleon: хорош звездеть попустут, лучше читай на сайте радио свободы про жизненный путь 29 летней россиянки
deda_cuki_danki 18 июля 2018 | 22:34
zurich_106: Вонючка , женись на ней , фбр тебе на лоб наклеит звезду дебила
olegleon 18 июля 2018 | 22:34
zurich_106: ещё бы предложил посмотреть Первый канал )))
zurich_106 18 июля 2018 | 22:41
olegleon: читай не бойся, не уволят, наверняка сайт свободы сам солнцеликий читает
deda_cuki_danki 18 июля 2018 | 22:32
zurich_106: можете её забрать , вы ж любите всякое гавно собирать
viniqi 18 июля 2018 | 22:21
olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровскую власть-вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!
vea4ek 18 июля 2018 | 22:12
Может РФ Мишу Бома посадить?
kuznetsov5lavik 18 июля 2018 | 22:13
Охота на "Ведьм". Ещё там что то вякают о демократии.
aleksei123m 18 июля 2018 | 22:15
Так арестовали ее или нет?
vla7815 18 июля 2018 | 22:15
Вова тоже заявлял, что он совсем ни при делах, когда зеленых гуманоидов в Крым забросил ...............
olegleon 18 июля 2018 | 22:26
vla7815: .... и Крым вернулся в Россию
deda_cuki_danki 18 июля 2018 | 22:36
vla7815: Отсос , завидуй молча
vla7815 18 июля 2018 | 22:40
deda_cuki_danki: Вот такие олигофрены как deda_cuki_dank и составляют актив нашистов. Поэтому и не удивительно, что страна превращается в полнейший отстой.
ansh 18 июля 2018 | 22:18
Типичная МГЕРовка. На её месте могла быть Яна Валерьевна и другие запутинки.
zibex 18 июля 2018 | 22:21
Русские никогда не признаются: по воровским понятиям нельзя признавать вину
nestor199 18 июля 2018 | 22:39
zibex: В чем русские должны признаться?
proxozhij 18 июля 2018 | 22:34
Так она Алик, оказывается...