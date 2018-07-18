Z Архив новостей новости
5 21 6 720
22:00, 18 июля 2018

Бутина, задержанная ранее американскими властями, заявила в федеральном суде в столице США о своей невиновности.

Гражданка России Мария Бутина, задержанная ранее американскими властями, заявила в федеральном суде в столице США о своей невиновности. Её обвиняют в ведении деятельности в пользу иностранного государства.
Из новых документов, представленных в суд стороной обвинения, стало известно что: Мария Бутина состояла в постоянном контакте с сотрудниками ФСБ.
В начале того года она обедала с сотрудником Российского посольства в США, которого американские спецслужбы считают разведчиком. Вскоре россиянин покинул США в рамках высылки 60-ти российских дипломатов.
В США 29-летняя Бутина вступила в романтические отношения и проживала с 56-летним республиканским партийным функционером Полом Эрикссоном.ФБР считает, что эти отношения для Бутиной были частью ее задания в США, Эриксон ей был нужен для проникновения в республиканский истеблишмент. Бутина поддерживала тесную связь с российским олигархом, которого называла в корреспонденции «инвестором». Обвинение не называет его имени, но сообщает, что он входит в список Форбс-2018 с состояние в 1.2 млрд долларов, имеет прочные связи с администрацией президента России и часто путешествовал в США.
Марии Бутиной предъявлено обвинение по двум пунктам: деятельность в качестве иностранного агента без регистрации и сговор против США, за что ей грозит до 10 и пяти лет соответственно.

Комментарии

21

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

olegleon 18 июля 2018 | 22:08

вы прочитали сценарий нового сериала про шпионов

zurich_106 18 июля 2018 | 22:16

Поймана с поличным, вряд ли решится сидеть 10 лет в тюрьме на холодном американском бетоне, расколется и сольет всё и вся: "Ну не корысти же ради-и-и, а токмо во исполнение воли пославшей мя жены".
youtube.com/watch?v=vxX-wKCs7ow

patrikk_1 18 июля 2018 | 22:20

В США 29-летняя Бутина вступила в романтические отношения и проживала с 56-летним республиканским партийным функционером Полом Эрикссоном...


Бабуля на допросе в милиции:
- Иду я, значит, смотрю - трахаются!
- Бабушка, выражайтесь культурно, не трахаются, а сношаются!
- Ага, значит, иду я, смотрю: сношаются, пригляделась - трахаются!

olegleon 18 июля 2018 | 22:24

zurich_106: смотрите третий сезон.
в первом "Бут расколется и сольёт всех"
второй сезон "Ярошенко расколется и сольёт всех"

zurich_106 18 июля 2018 | 22:30

olegleon: хорош звездеть попустут, лучше читай на сайте радио свободы про жизненный путь 29 летней россиянки

deda_cuki_danki 18 июля 2018 | 22:34

zurich_106: Вонючка , женись на ней , фбр тебе на лоб наклеит звезду дебила

olegleon 18 июля 2018 | 22:34

zurich_106: ещё бы предложил посмотреть Первый канал )))

zurich_106 18 июля 2018 | 22:41

olegleon: читай не бойся, не уволят, наверняка сайт свободы сам солнцеликий читает

deda_cuki_danki 18 июля 2018 | 22:32

zurich_106: можете её забрать , вы ж любите всякое гавно собирать

viniqi 18 июля 2018 | 22:21

olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровскую власть-вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!

vea4ek 18 июля 2018 | 22:12

Может РФ Мишу Бома посадить?

kuznetsov5lavik 18 июля 2018 | 22:13

Охота на "Ведьм". Ещё там что то вякают о демократии.

aleksei123m 18 июля 2018 | 22:15

Так арестовали ее или нет?

vla7815 18 июля 2018 | 22:15

Вова тоже заявлял, что он совсем ни при делах, когда зеленых гуманоидов в Крым забросил ...............

olegleon 18 июля 2018 | 22:26

vla7815: .... и Крым вернулся в Россию

deda_cuki_danki 18 июля 2018 | 22:36

vla7815: Отсос , завидуй молча

vla7815 18 июля 2018 | 22:40

deda_cuki_danki: Вот такие олигофрены как deda_cuki_dank и составляют актив нашистов. Поэтому и не удивительно, что страна превращается в полнейший отстой.

ansh 18 июля 2018 | 22:18

Типичная МГЕРовка. На её месте могла быть Яна Валерьевна и другие запутинки.

zibex 18 июля 2018 | 22:21

Русские никогда не признаются: по воровским понятиям нельзя признавать вину

nestor199 18 июля 2018 | 22:39

zibex: В чем русские должны признаться?

proxozhij 18 июля 2018 | 22:34

Так она Алик, оказывается...

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Наверное, это какая-то глубокая память о завоевании. Что мы завоеванный народ, и до сих пор мы делимся тайно на захватчиков, завоевателей и завоеванных. Поэтому у нас нет априорной веры незнакомцу…

5 618 6 37155 12.07
#слушать 02:38:10 8читать ;смотреть $скачать 36.2 МБ
Kобщество, культура, видео, передачи
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Без срока давности: расстрел семьи Романовых Столетие спустя преемники тех самых большевиков все еще у власти. Они цинично эксплуатируют как память о жертвах, так и привычное почитание их палачей…

5 221 6 16876 17.07
Kполитика, история, общество, мнения
Интервью Особое мнение

Константин Косачев гость: Константин Косачев глава Комитета Совета Федерации по международным делам

НАТО это военный блок. Он берется за те задачи, к которым не предназначен, не приспособлен, но собирается раз из раза делать ради того, чтобы продемонстрировать свой любимый натовский флаг…

5 140 6 11534 12.07
#слушать 38:55 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Kполитика, власть, видео, передачи
Новости

В Крыму будет создан список российских и украинских общественных лиц, не признающих присоединение полуострова к России Об этом СМИ сообщил зампред Общественной палаты Крыма Александр Форманчук…

5 78 6 6842
Блоги

+ Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» «Я сделал ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках»...

5 554 6 49629 12.07
8читать ;смотреть
Kспорт, футбол, события
Блоги

«Прошу Вас проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова» Мать Олега Сенцова обратилась к Владимиру Путину с прошением о помиловании её сына…

5 281 6 25328 13.07
Kсенцов, суды, тюрьмы, путин, украина, рф, события
Новости

Дональд Трамп отказался от собственных слов, сказанных на пресс-конференции с Владимиром Путиным Заявление президента США о том, что он не видит причин для вмешательства России в американские выборы, было оговоркой…

5 61 6 16507
Блоги

Кирилл Серебренников: Все дело «Седьмой Студии» — фарс, абсурд и беззаконие Нет и не было никаких оснований для помещения меня под домашний арест в августе 2017 года. Нет никаких оснований для того, чтобы сейчас этот домашний арест продлить…

5 104 6 10283 12:21
Kсеребренников, общество, политика, мнения, власть, культура
Новости

Сайт Кремля исправил цитату Путина, которая касалась ответственности России за проведение референдума в Крыму Вопрос о присоединении полуострова был поднят на пресс-конференции по итогам встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом…

5 45 6 5047
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Тролли Список авторов лайков (особенно их совпадение под разными постами) позволяют точно очертить границы и  содержание группы троллей…

5 221 6 25072 12.07
Kинтернет, блогеры, общество, пропаганда, мнения
Блоги

Сборная Франции — чемпион мира 2018 года! Встреча в «Лужниках» командой Хорватии с завершилась со счётом 4:2...

5 90 6 10400 15.07
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, фото, события
Блоги

Алексей Навальный политик

Путин очень боится партию «Россия Будущего» и отказывается ее регистрировать Задача оппозиции не придумывать бесконечных идиотических конструкций «объединения», а требовать доступа на выборы всех желающих. Мы регистрации своей партии требуем…

5 100 6 11798 15:38
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

Эта встреча — шаг в сторону улучшения отношений Наша сторона поддерживает Асада, а американская — оппозицию, при этом стороны не могут прийти к какому-то соглашению. И это тлеющий уголек, который в любой момент может разгореться…

5 94 6 11175 10:17
Kпутин, рф, сша, политика, сирия, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…

5 105 6 13226 15.07
Kсша, политика, трамп, мнения
Блоги

Александр Плющев журналист «Эхо Москвы»

Откуда взялось, что иностранцы думали о нас, как о дикарях? Они в большинстве своем, уверен, вообще никак специально нас не представляют и думают о нас ненамного чаще, чем, например, об инопланетянах…

5 101 6 12970 12:32
Kобщество, чм-2018, рф, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Первый шаг сделан Владимир Путин оригинально и красиво поставил точку под разговорами о том, что мяч сирийского урегулирования находится на поле России. Он демонстративно вручил Трампу мяч чемпионата мира…

5 60 6 8111 16.07
Kпутин, трамп, сша, рф, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Пенсионную реформу отказались поддержать публично 12 регионов В их числе Дагестан, Чечня и Москва…

5 20 6 25356
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

А дальше, собственно, началось самое страшное, потому что ситуация с «Курском» была ровно та же, что с мальчиками, найденными в пещере…

5 129 6 114237 14.07
#слушать 47:48 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Домагой Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине». Вы…
5 92 6 19785 12.07
Блоги

Уильям Браудер основатель компании Hermitage Capital Management

Самая большая ошибка Путина — достать меня через Трампа Я — огромная заноза для Путина, потому что являюсь тем, кто инициировал принятие закона Магнитского в Соединенных Штатах в 2012 году…

5 254 6 393702 17.07
Kполитика, общество, власть, сша, трамп, путин, мнения
Блоги

+ «Я иногда жалею, что сейчас не 37-й год» «Я иногда жалею, что сейчас не 37-й год» Полицейский: Обосрали Россию, да?
Верзилов: Да мы не обсирали Россию, у нас нет цели. Мы, наоборот, за Россию…

5 533 6 163143 15.07
8читать ;смотреть
Kакции, чм-2018, протесты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7121271
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3577775

Сегодня в эфире