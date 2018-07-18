На несколько месяцев продлены сроки экспертизы тел погибших в авиакатастрофе Ан-148 Саратовских авиалиний.

Самолет разбился в Подмосковье 11 февраля. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Родственники погибших до сих пор не могут похоронить своих близких, — об этом «Эху» рассказала вдова одного из погибших пассажиров Мириана Ямаева: