На несколько месяцев продлены сроки экспертизы тел погибших в авиакатастрофе Ан-148 Саратовских авиалиний.
Самолет разбился в Подмосковье 11 февраля. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
Родственники погибших до сих пор не могут похоронить своих близких, — об этом «Эху» рассказала вдова одного из погибших пассажиров Мириана Ямаева:
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
deda_cuki_danki 18 июля 2018 | 22:14
мерзкий сайт
akademik_ugarov_56 18 июля 2018 | 22:29
Конечно не могут похоронить.
Потому что тел нету!
Часть согласились похоронить то, что дали, неопозноваемое. А с другими не прокатывает.
А вот куда делись тела, думайте сами.
deda_cuki_danki 18 июля 2018 | 22:39
akademik_ugarov_56: дядечка , дай бог вас всего хорошего