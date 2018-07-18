Общественная палата Крыма сформирует список лиц, не признающих присоединение полуострова к России...

В их число войдут украинские и российские политики, артисты и журналисты.

Так называемое «крымское досье» создадут для того чтобы крымчане знали об отношении к ним различных общественных деятелей. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал зампред Общественной палаты полуострова Александр Форманчук. По его словам, такие люди не уважают выбор, сделанный крымчанами на референдуме – а значит, не уважают и их самих. В список уже вошли Александр Сокуров, Борис Акунин, Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич, Виктор Шендерович, Ксения Собчак и Людмила Улицкая. Кроме того, на сайте Общественной палаты Крыма в этом «досье» указаны и ряд крымских журналистов и политиков, в том числе представителей бывшей украинской администрации. В дальнейшем в Палате хотят дополнить каждую фамилию, вошедшую в список, цитатами из их высказываний. При этом ее представители уверяют, что «досье» не станет аналогом украинского сайта «Миротворец», где выкладываются личные данные людей, подозреваемых в сепаратизме.

Крым был присоединен к России в результате референдума в марте 2014 года. Киев, а также западные страны не признают его результаты.