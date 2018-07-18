Общественная палата Крыма сформирует список лиц, не признающих присоединение полуострова к России.
В их число войдут украинские и российские политики, артисты и журналисты.
Так называемое «крымское досье» создадут для того чтобы крымчане знали об отношении к ним различных общественных деятелей. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал зампред Общественной палаты полуострова Александр Форманчук. По его словам, такие люди не уважают выбор, сделанный крымчанами на референдуме – а значит, не уважают и их самих. В список уже вошли Александр Сокуров, Борис Акунин, Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич, Виктор Шендерович, Ксения Собчак и Людмила Улицкая. Кроме того, на сайте Общественной палаты Крыма в этом «досье» указаны и ряд крымских журналистов и политиков, в том числе представителей бывшей украинской администрации. В дальнейшем в Палате хотят дополнить каждую фамилию, вошедшую в список, цитатами из их высказываний. При этом ее представители уверяют, что «досье» не станет аналогом украинского сайта «Миротворец», где выкладываются личные данные людей, подозреваемых в сепаратизме.
Крым был присоединен к России в результате референдума в марте 2014 года. Киев, а также западные страны не признают его результаты.
Комментарии23
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omichka 18 июля 2018 | 22:10
Меня запишите.
kir_pich_101 18 июля 2018 | 22:14
omichka: Реально список будет не в пользу присоединения.
Вот раньше как-то можно было позволить себе скатать в Крым, а сейчас как-то брезгую...
А так ли он был нужен России? Сомневаюсь.
Очередной кусок проблем и геморроя. Вошьдю слава...???
zemljanka 18 июля 2018 | 22:20
Достойные люди.
Это вам не список Магнитского.
patrikk_1 18 июля 2018 | 22:23
Общественная палата Крыма сформирует список лиц, не признающих присоединение полуострова к России...
С домашними адресами и телефонами? Без адресов и телефонов, от этого списка резону нет.
olegleon 18 июля 2018 | 22:10
составят "крымский миротворец"
mayk01_18 18 июля 2018 | 22:15
olegleon: Мнтересно а главы всех 111 стран проголосовавших марте 2014 г -против признания референдума в Крыму и за то что Россия нарушил два межд.договора с Украиной , от 1994 и от 1997 г,на ГА ООН-войдут в список?
olegleon 18 июля 2018 | 22:28
mayk01_18: нет. они же не знали за что голосовали
testmeter 18 июля 2018 | 22:35
olegleon: "за что голосовали" ///
Они голосовали не ЗА, а ПРОТИВ. Это ты не знаешь, за что голосуешь и на хрена тебе далось это "присоединение" и прочее "победобесие"
olegleon 18 июля 2018 | 22:41
testmeter: и что от этого голосования в ООН изменилось?
mayk01_18 18 июля 2018 | 22:40
olegleon: Ха -так и крымчане тоже не знали-за шо голосовали...
Ну так тогда декабре 2017-74 страны на ГА ООН-признали что Россия страна оккупирующая Крым,,.
Этих то точно в список-они то точно знали..И запретить всем главам стран ЕС ,Канады,Австралии,США и т д-отдыхать в Крыму и призжать туда на экскурсии..
Кстати и меня могут включить : Крым ОККУПИРОВАННАЯ Россией трритория Украины...
ukraina_biomusor 18 июля 2018 | 22:11
Хорошее дело ,желательно с адресами и ближайшими родственниками ,ну а там люстрация сделает свое дело ! Ваше слово товарищ маузер !
serjo1977 18 июля 2018 | 22:20
ukraina_biomusor: Товарищ Маузер будет вставлен тебе сам знаешь куда...
raffal 18 июля 2018 | 22:24
ukraina_biomusor: Ваше слово товарищ маузер !
_____________________
А сами словить пулю в лоб от того маузера в процессе "революционной целесообразности" не боитесь? Понятно, а Вас-то за что? А там так, сначала шлёпнут, а потом будут разбираться. Или не будут. Но шлёпнут. Так то, "товарищ маузер"
aleksei123m 18 июля 2018 | 22:13
А как можно записаться в этот список?
Может общественной палате Крыма стоило бы сделать его доступным для всех желающих?
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 18 июля 2018 | 22:15
Увеличение пенсионного возраста в прошлые годы для женщин и мужчин Украины явилось вынужденной мерой в условиях нестабильности экономики. В 2018 году правительство приняло решение не изменять показатели 2017 года. Мужчины по-прежнему выходят на пенсию по достижении 60 лет, а женщины, рожденные с 1 апреля 1959 года по 30 сентября 1959 года, – в возрасте 58 лет. Пенсионный возраст остается неизменным.
uhovostro 18 июля 2018 | 22:17
Неплохо бы ещё списочек евреев и коммунистов... На всякий случай...
mayk01_18 18 июля 2018 | 22:42
uhovostro: Я , я -еврей, а мама моя-была коммунистом...Так шо я -рецидивист....Меня в один список или по маме-в оба?
heklya 18 июля 2018 | 22:18
Для передачи в ФСБ.....
vadimp 18 июля 2018 | 22:29
Черные списки? Ура! :( Записываюсь!
"Крым был присоединен к России в результате референдума в марте 2014 года."
Голимое вранье!!!
Крым был присоединен подписанием Путиным соответствующего договора и ратификацией его Госду...ой. Крым мог выразить желание присоединиться и не более.
b522 18 июля 2018 | 22:34
vadimp: Ну, да ведь референдумы в России насчет отделения видимо обыденное дело? А сегодня крымсята могут провести аналогичный референдум?
b522 18 июля 2018 | 22:32
Это список порядочных людей. Меня пусть добавят.
zibex 18 июля 2018 | 22:34
Где можно записаться?
apels 18 июля 2018 | 22:37
Стоит опубликовать адрес, куда простые россияне, могли бы добровольно добавить себя в этот список. Я бы обязательно себя добавил!