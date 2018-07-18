"Мария Бутина заявила в суде в Вашингтоне о своей невиновности"

Гражданка России Мария Бутина, задержанная ранее американскими властями, заявила в среду в федеральном суде в столице США о своей невиновности. Заседание по этому делу состоялось в окружном суде Вашингтона.

Председательствовала на нем судья Дебора Робинсон, передает корр. ТАСС