Мария Бутина заявила в суде в Вашингтоне о своей невиновности
Гражданка России Мария Бутина, задержанная ранее американскими властями, заявила в среду в федеральном суде в столице США о своей невиновности. Заседание по этому делу состоялось в окружном суде Вашингтона.
Председательствовала на нем судья Дебора Робинсон, передает корр. ТАСС
Комментарии13
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bonhoeffer 18 июля 2018 | 21:41
"Не виноватая я! Он сам пришел!" (с)
pyfrjvsqfldjrfn 18 июля 2018 | 22:05
bonhoeffer: "Невинная ..."
fig__vvam__ 18 июля 2018 | 22:36
pyfrjvsqfldjrfn: Ага, так прямо и заявила:
Не виноватая я, он сам ко мне пришел!!!
Классика просто.
salut__521 18 июля 2018 | 21:48
Невинный путриот, тем более пойманный за лапу в загранице - это нонсенс...
deda_cuki_danki 18 июля 2018 | 22:09
salut__521: pyfrjvsqfldjrfn: Отсосы , можете эту шаболду записать в ряды своих дебилов )))) БУГАГАГАГАААААА
seryj_wolk 18 июля 2018 | 21:51
Непризнание вины не освобождает от ответственности. Когда поймет, что доказательств достаточно, запоет по другому.
perestarok 18 июля 2018 | 21:56
seryj_wolk: "Непризнание вины не освобождает от ответственности. Когда поймет, что доказательств достаточно, запоет по другому."
Сколько их, невиновных, при Сталине запели по-другому.
fig__vvam__ 18 июля 2018 | 22:41
perestarok: почему такие мрази-сталинисты как ты любят упоминать о его преступлениях?
Ведь ты, мразь,
никогда не скажешь: СТАЛИН ПАЛАЧ И УБИЙЦА РУССКОГО НАРОДА!
сТАЛИН ВИНОВЕН ТВ УБИЙСТВАХ ДЕСЯТКОВ МИЛЛИОНОВ РУССКИХ ЛЮДЕЙ. НЕТ ЭТОЙ МРАЗИ ПРОЩЕНИЯ.
ну попробуй выдави из себя.
А я скопирую и буду тебе это в заслугу ставить постоянно.
perestarok 18 июля 2018 | 21:53
"Мария Бутина заявила в суде в Вашингтоне о своей невиновности"
Русские не могут быть невиновными по определению.
fresh_breeze 18 июля 2018 | 21:53
Похоже, Бутина оказалась удобной мишенью для очередной грязной антироссийской провокации, рискуя пополнить ряды политзаключённых россиян в американских тюрьмах.
Хочется надеяться, что с нею обойдутся не так жёстко, как с Ярошенко, и помощь стоматолога после допросов ей не понадобится.
honduras_na_colime 18 июля 2018 | 22:03
fresh_breeze: Похоже, Бутина, когда ей обрисуют все перспективы, запоёт во весь голос и сдаст всех, кого знает.
А через неё как раз и крутились шашни между рашистским гестапо и штабом Трампа.
Портянки, ваш плюгавый пересидент ещё на шаг ближе к Гааге.
eniro 18 июля 2018 | 22:06
honduras_na_colime: Да он и сам это понимает, поэтому и потеет в три ручья.
deda_cuki_danki 18 июля 2018 | 22:06
Почему эховское либерастное говно так тихо взывает о произволе американской демократии . Эту овцу туда никто не звал , захотела попиариться . Пусть пиарится несколько лет