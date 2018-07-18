Президент Украины сообщил о том, что ЕС введет санкции против шести россиян в связи со строительством Крымского моста
Решение было принято на «саммите Украина — ЕС». Об этом Петр Порошенко написал на своей официальной странице в Facebook. Он поблагодарил представителей Евросоюза за проявленную в отношении Киева солидарность и поддержку «в противодействии российскому агрессору».
Против кого конкретно будут введены санкции, не уточняется.
Комментарии38
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prostovanya 18 июля 2018 | 21:37
Против шести россиян? В связи со строительством Крымского моста?
Ну, это, видимо: мастер, прораб, бригадир, каменщик и два подсобных рабочих...
Шучу, блин...
sedmind_ 18 июля 2018 | 21:41
А тем временем...
На Украине начинается массовое увольнение директоров школ за симпатии к России
Глава украинского города Днепр Борис Филатов пригрозил уволить треть директоров школ из-за того, что они ранее выражали несогласие с политическим курсом Киева.
«Со второго дня своей каденции я начал собирать досье на директоров и завучей городских школ и в этом мне помогал ограниченный круг доверенных людей. И на третий год своей каденции я дождался», – написал он в Facebook.
P.S. Перемога, однако! Кто не с киевским паханатом-олигархатом, тот против Украины :) и для большинства кастрюлеголовых шароварников-пеДриотов и эховских либерастов - это нормально. Но если в России - это сразу кровагая гэбня )))
patrikk_1 18 июля 2018 | 21:51
Он поблагодарил представителей Евросоюза за проявленную в отношении Киева солидарность и поддержку «в противодействии российскому агрессору»...
Украинцы жалкие.
twenty_two 18 июля 2018 | 22:13
patrikk_1: Украинцы жалкие.
----
А Путин лжец, и бандит.
patrikk_1 18 июля 2018 | 22:29
twenty_two:
Если президент лжёт врагам России и совершает налёты на территории лохов-украинцев, то я это переживу.
chernyij 18 июля 2018 | 21:51
sedmind_: мальчиков не распинали по ходу дела, особенно крещённых не в том патриархате?
unusual 18 июля 2018 | 21:55
chernyij: если распинали, только в твоём воспалённом мозгу...
chernyij 18 июля 2018 | 21:57
unusual: обычно распинают по телевизору вместе с такими же новостями, как твоя, вот я и спросил.
unusual 18 июля 2018 | 22:07
chernyij: причём тут "телевизор", прокладка? Когда тебе про новость с массовым увольнением директоров школ в Бандеростане написали. А ты сразу стрелки на "распятого мальчика" переводишь, ущербный. Правильно, когда у шариковых аргументов нет, они из шаровар достают бородатую методичку и начинают ей вонять...
chernyij 18 июля 2018 | 22:18
unusual: Как будто никогда не было местных, проплаченных из России, новостей в Украине, США, Франции, .... Особенно если это не СМИ, а фейсбук.
oto_davar 18 июля 2018 | 22:22
unusual: //Когда тебе про новость с массовым увольнением директоров школ в Бандеростане написали. //
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Не новость, а фейк. Кого уволили, когда, за что? Где фамилии? Когда вы только врать так грубо перестанете, дебилы, бл...?
unusual 18 июля 2018 | 22:09
chernyij: зайди на фейсбук Филатова, и убедись, а потом утрись, прокладка зомбированная.
chernyij 18 июля 2018 | 22:13
unusual: Зайди в архив новостей РТР и Первого и послушай, как, например Зейналлова, не чета кстати Филатову, рассказывает про распятых мальчиков, которых не было и про угнетание русского языка в Украине.
twenty_two 18 июля 2018 | 22:01
sedmind_: Это цветочки. Ягодки, это когда ЛЮБОГО гражданина, выражающего несогласие с политикой Киева, могут обвинить в предательстве.
nelibermot19 18 июля 2018 | 22:10
"Президент Украины сообщил о том, что ЕС введет санкции против шести россиян в связи со строительством Крымского моста"
И поехал открывать новый сортир в Тернополе. Вот честно, он хоть ублюдок и дебил, но я одного не понимаю: ему гэбня своих политтехнологов поставляет или хохлы все сами по себе такие?
nestor199 18 июля 2018 | 22:22
nelibermot19: Во власти на Украине полно хохлов, но нет украинцев.
Вот Петя: ублюдок и дебил - натуральный хохол, но я в морду дам тому, кто скажет, что Порошенко УКРАИНЕЦ.
raffal 18 июля 2018 | 22:35
nestor199:
Возможно, всё возможно...А как в России с русскими? Неужели тоже самое?
Хотя, разные есть русские. Те, кто говорит, что в отношении славянской Украины Россия себя ведёт, как бандит с большой дороги, те настоящие русские. А кто пишет такие посты, как Вы, тот не русский, а...правильно, ГОВНО! Не знаю, есть ли у Вас шанс стать русским. Время покажет. Хотя, много, очень много, уже показало.
chernyij 18 июля 2018 | 22:15
twenty_two: и посадить за лайк двухгодичной давности во вконтакте, как в высокодуховной?
twenty_two 18 июля 2018 | 22:21
chernyij: Такого еще нет. Но не потому что не хотят.
oto_davar 18 июля 2018 | 22:24
twenty_two: // это когда ЛЮБОГО гражданина, выражающего несогласие с политикой Киева, могут обвинить в предательстве. //
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Ты же вчера писал что у Порошенко нет поддержки, и ему выборы не выиграть. Что, ещё не всех пересадили?
Кстати, за прошлый год посадили 600 человек ( почти) за лайки и репосты. Тоько не на Украине , а в России. Ничего сказать не хочешь?
nelibermot19 18 июля 2018 | 22:34
"Ты же вчера писал что у Порошенко нет поддержки, и ему выборы не выиграть"
А единственный конкурент - Йуля. Я не слишком разборчив в шумерской политике, но слышал (краем уха), что её там ненавидят ещё больше чем Петю-стакана. Других украинских политиков у нас для вас нет. Впрочем, если выиграет Ляшко, то хотя бы поржать будет над чем.
twenty_two 18 июля 2018 | 22:35
oto_davar: То что в России уже заметны начальные подвижки к диктатуре, и Путин пи???ас. Это однозначно.
Но те процессы, на базе национализма, культивируемые воровской верхушкой Киева, ничем не лучше. Нам по ящику сотню раз в день повторяют что россияне враги.
oto_davar 18 июля 2018 | 22:20
sedmind_: //На Украине начинается массовое увольнение директоров школ за симпатии к России//
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Попроси Путина чтобы он им всем гражданство РФ дал. Ну как Депардье. Кстати, а где он сейчас? Я его на трибуне стадиона в Саранске не видел.
raffal 18 июля 2018 | 22:30
sedmind_:
Это плохо, безусловно. Но вопросец есть. А что будет в России с директорами школ за проявление симпатии к Украине? И не только к директорам? Впрочем, даже невинное, сказанное не во время матча, не на стадионе, приватно и с юмором "слава Украине" хорватским футболистом, вызвало ТАКОЙ ГНЕВ, что оторопь взяла. Какого говна только не кинули в того бедолагу и Хорватию вообще. А ведь это был месяц полицейской оттепели, когда государевы опричники временно стали вежливыми. А будет после. Это не вопрос, потому, как ответ очевиден.
blinorozhiy_chmo 18 июля 2018 | 21:45
Ааааааааааааааааааааааааааааааааааабасраться и не жить!
jodas 18 июля 2018 | 21:48
Пьяная свинья - ещё забыла добавить "Цэ остаточне прощевай російській імперії!" )))
Я думаю сами евробюрократы - уже с трудом сдерживают животы от смеха ))))))))))))
sscull 18 июля 2018 | 21:38
Двум сварщика, трем трактористам и монолитчику заморозят их миллионные счета и арестуют недвижимость в Лондоне?)))
Вот так Зрада!
Шах и мат, ватка! Разбирайте мост.
ukraina_biomusor 18 июля 2018 | 21:45
Браво ! Украина в очередной раз поимела рашку ...своей жопой ! Шах и мат вата !)))
eniro 18 июля 2018 | 21:49
Кому введут, тот ощутит ..ГАЗм. Ну а то, что Кремль будет "разбрызгивать" ЭТО на всех россиян, к этому готовьтесь.
deda_cuki_danki 18 июля 2018 | 21:54
eniro: крыса , пошла вон
pulalala 18 июля 2018 | 21:50
Россия обязана установить героям постаменты во весь рост.
Вдоль моста.
С каждой стороны.
У ног у каждого копилка.
Для пожертвований за причиненный гейропою ущерб.
twenty_two 18 июля 2018 | 21:58
Против пса, перебежавшего с территории Украины в Крым, в Киеве открыто уголовное дело. Европа поддержала решение Порошенко ввести пса, по описанию, в санкционный список. И запретить ему вход в Украину.
parasuk_ 18 июля 2018 | 22:05
Даже не знаю, хохлы, смеяться с вас или плакать :)
boldu1n 18 июля 2018 | 22:09
Больное на голову государство. Это могу заявить с полной уверенностью - Шария смотрю.
twenty_two 18 июля 2018 | 22:23
boldu1n: Просто Шарию ссыкотно так же правду про Путинскую власть рассказывать.
Картина вышла бы ничем не лучше.
boldu1n 18 июля 2018 | 22:35
twenty_two: Просто Шарию ссыкотно так же правду про Путинскую власть рассказывать.
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Он украинец. Знает эту "кухню" как свои пять. Путинскую власть здесь критикуют сполна. Тебе не хватает прокладка? Хочешь одно мнение на всех - как при коммунистах?
dictvena 18 июля 2018 | 22:25
А санкции против проезжающих по мосту тоже будут?
semper_fidelis 18 июля 2018 | 22:43
Президент Украины работает пресс-секретарём ЕС? Здобулы, чо!