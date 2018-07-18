"Президент Украины сообщил о том, что ЕС введет санкции против шести россиян в связи со строительством Крымского моста"

Решение было принято на «саммите Украина — ЕС». Об этом Петр Порошенко написал на своей официальной странице в Facebook. Он поблагодарил представителей Евросоюза за проявленную в отношении Киева солидарность и поддержку «в противодействии российскому агрессору».

Против кого конкретно будут введены санкции, не уточняется.